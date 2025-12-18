Baridi Kali ya Hewa Gaza Yachukua Maisha ya Mtoto Mchanga

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Wizara ya Afya ya Gaza imetangaza kuwa mtoto mchanga wa mwezi mmoja, aitwaye Sa‘id Abidin, amefariki dunia kutokana na baridi kali ya hewa katika Ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo, mtoto huyo alifariki katika eneo la Khan Yunis, kusini mwa Ukanda wa Gaza, kufuatia kuporomoka kwa kiwango cha joto kunakosababishwa na mfumo mkali wa hali ya hewa ya baridi.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa kwa kurekodiwa kwa kisa hiki, idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na baridi kali na athari za mfumo huo wa hali ya hewa, baada ya kuhamishiwa katika hospitali za Gaza, imefikia watu 13.

Maafisa wa afya wa Gaza wameonya juu ya kuendelea kwa wimbi la baridi, wakisisitiza kuwa hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya, hasa kwa watoto, wazee na watu waliokimbia makazi yao. Aidha, wametoa wito wa kupatikana haraka kwa vifaa vya kupasha joto na makazi salama kwa familia zilizo katika mazingira hatarishi.