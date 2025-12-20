Darsa ya Akhlaq kwa Wanafunzi wa Hawza Imam Sadiq (a.s), Kigogo Post – Dar es Salaam, kuhusu: Kibri na Athari Zake kwa Mwanadamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge katika Darsa ya Akhlaq amegusia moja ya maradhi hatari zaidi ya nafsi ya mwanadamu, nayo ni kibri (majivuno/maradhi ya kujiona bora). Kibri ni ugonjwa wa moyo unaomfanya mtu ajione bora kuliko wengine, kuwadharau, na kupuuza haki na ukweli. Katika mafundisho ya Kiislamu, kibri ni miongoni mwa sababu kuu zinazomwangusha mwanadamu kiroho na kijamii.

Maana ya Kibri

1-Kibri ni hali ya ndani ya moyo ambapo mtu:

2-Anajiona bora kuliko wengine

3-Anadharau watu wengine

4-Anakataa ukweli hata unapodhihirika wazi.



Mtume Muhammad (s.a.w.w) amesema: "Kibri ni kuukataa ukweli na kuwadharau watu.”



Chanzo cha Kibri

Kibri hutokana na mambo kadhaa, miongoni mwao:

1-Elimu bila ikhlasi – mtu anapojiona msomi kuliko wengine

2-Mali na utajiri – kudhani mali humpa ubora

3-Nasaba na ukoo – kujivunia kizazi au kabila.

4-Cheo na mamlaka – kutumia nafasi vibaya.

5-Urembo na nguvu – kujiona bora kimwili.



Mifano ya kibri katika Qur’an ni kama Ibilisi, aliyekataa kumsujudia Adam (a.s) kwa sababu ya kibri, akisema:

“Mimi ni bora kuliko yeye; umeniumba kwa moto, naye umemuumba kwa udongo.” (Qur’ani 7:12).



Aina za Kibri

1-Kibri mbele ya Mwenyezi Mungu

– Kukataa amri za Allah na kujiona huru kutokana na utii.

2-Kibri mbele ya Mitume na Maimamu

– Kukataa mafundisho yao kwa sababu ya majivuno

3-Kibri mbele ya watu

– Kuwadharau maskini, wasio na elimu, au walioko chini kijamii

Athari za Kibri kwa Mwanadamu

Athari za Kiroho

Huua ikhlasi na unyenyekevu

Humfanya mtu apoteze hidaya

Hupelekea kuangamia Akhera

Humzuia mtu kutubia na kurejea kwa Allah

Imam Ali (a.s) amesema:

“Kibri ni ufunguo wa kila uovu.”



Athari za Kimaadili

Huzaa chuki, husuda na uadui

Humfanya mtu akatae ushauri

Humfanya mtu asiweze kujirekebisha



Athari za Kijamii

Hubomoa mshikamano wa jamii

Huleta migawanyiko na fitna

Huwafanya watu wamchukie mwenye kibri.



Athari za Kielimu

Msomi mwenye kibri hufungwa akili

Anakataa kujifunza kwa wengine

Elimu yake inakuwa chanzo cha upotofu badala ya nuru.



Dalili za Mtu Mwenye Kibri

Hapendi kukosolewa

Anajisifu kupita kiasi

Hudharau maoni ya wengine

Huwapenda watu wamsifia

Hukataa kukiri kosa.



Njia za Kujikinga na Kibri

1. Kujitambua Asili ya Mwanadamu

Kumkumbuka mwanadamu ameumbwa kwa udongo, tone la manii, na mwisho wake ni kaburi.

2. Kumkumbuka Allah Mara kwa Mara

Dhikri humfanya mtu ajione mdogo mbele ya Mola wake.

3. Kuwa Karibu na Wanyonge

Kukaa na masikini na wahitaji huvunja kibri.

4. Kujifanyia Muhasaba (Tathmini ya Nafsi)

Kujichunguza kila siku: Nimejivuna leo?

5. Kuomba Dua dhidi ya Kibri



Imam Sajjad (a.s) katika Dua ya Makaarimul Akhlaq anaomba:

“Ewe Mola, niondolee kibri moyoni mwangu.”



Mwisho Kabisa:

Kibri ni ugonjwa wa moyo unaoharibu uhusiano wa mwanadamu na Allah, watu, na hata nafsi yake. Kwa mwanafunzi wa Hawza, kibri ni hatari zaidi kwani huua baraka ya elimu na huzuia nuru ya maarifa kuingia moyoni. Njia ya wokovu ni unyenyekevu (tawadhu’), kwani Mwenyezi Mungu huwanyanyua walio wanyenyekevu na kuwashusha wenye kibri.