Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Gazeti la The Guardian katika uchunguzi wake maalumu limefichua kuhusika kwa kampuni zilizosajiliwa nchini Uingereza katika kuajiri mamia ya mamluki wa Colombia ili kupigana upande wa Vikosi vya Msaada wa Haraka (RSF) nchini Sudan, vikosi ambavyo vinatuhumiwa kufanya uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari.



Uchunguzi huo, uliofanywa na mwandishi Mark Townsend, umehusisha ghorofa ndogo iliyopo kaskazini mwa London na mtandao wa kimataifa wa uajiri wa mamluki, unaoendeshwa na watu ambao wamewekewa vikwazo na Marekani kutokana na nafasi yao katika kuchochea vita vinavyoendelea nchini Sudan.



Ripoti hiyo imebaini kuwa ghorofa hiyo ya chumba kimoja katika Mtaa wa Creeting, kaskazini mwa London, imeunganishwa na mtandao wa kampuni za kimataifa zinazojihusisha na uajiri mkubwa wa mamluki wanaopigana nchini Sudan pamoja na vikosi vya kijeshi vya RSF vinavyotuhumiwa kwa uhalifu mwingi wa kivita na mauaji ya kimbari.



Kwa mujibu wa uchunguzi huo, mamluki wa Colombia walihusika moja kwa moja katika shambulio dhidi ya mji wa Al-Fashir huko Darfur mwishoni mwa Oktoba, shambulio lililosababisha mapigano makali na mauaji ya maelfu ya watu, pamoja na tuhuma za ubakaji wa halaiki na mauaji ya kimfumo dhidi ya raia, wakiwemo wanawake na watoto.



Mbali na nafasi yao muhimu katika kuanguka kwa Al-Fashir na mapigano katika eneo la Kordofan karibu na mpaka wa Darfur, mamluki hao walicheza majukumu makuu katika matumizi ya ndege zisizo na rubani (drones), mafunzo ya wapiganaji, na hata kuwafundisha watoto kushiriki vitani.



Uchunguzi umeonyesha kuwa kampuni kuu katika kesi hii, ambayo baadaye iliitwa Zeus Global, ilisajiliwa kaskazini mwa London kwa mtaji mdogo. Rekodi za Wakala wa Usajili wa Makampuni wa Uingereza zinaonyesha kuwa waanzilishi wake ni raia wa Colombia waliotambuliwa kama wakaazi wa Uingereza. Wiki iliyopita, Wizara ya Fedha ya Marekani iliwawekea vikwazo kutokana na kuajiri mamluki wa Colombia kwa ajili ya kupigana upande wa RSF nchini Sudan.



Kwa mujibu wa Wizara ya Fedha ya Marekani, mtu aliye kiini cha mtandao wa uajiri wa wapiganaji wa Colombia kwa ajili ya RSF ni Álvaro Andrés Quijano Becerra, raia mstaafu wa Colombia–Italia na afisa wa zamani wa jeshi la Colombia anayeishi Falme za Kiarabu (UAE).

Wizara hiyo inamtuhumu Quijano kwa kuwa na jukumu la msingi katika kuajiri wanajeshi wa zamani wa Colombia na kuwasafirisha kwenda Sudan kupitia wakala wa ajira ulioko Bogotá, ambao yeye mwenyewe alikuwa miongoni mwa waanzilishi wake. Mke wake, Claudia Viviana Oliveros Forero, naye aliwekewa vikwazo kwa kumiliki na kuendesha wakala huo wa ajira.



Vivyo hivyo, Marekani ilimweka chini ya vikwazo Mateo Andrés Duque Botero, raia mstaafu wa Colombia–Hispania, kwa kuendesha kampuni inayotuhumiwa kusimamia fedha na mishahara ya mtandao unaoajiri wapiganaji wa Colombia.

Taarifa ya Wizara ya Fedha ilionyesha kuwa kampuni zilizoko Marekani zinazohusishwa na Duque zilifanya miamala ya kifedha yenye thamani ya mamilioni ya dola za Marekani katika kipindi cha miaka ya 2024 na 2025.



Mnamo tarehe 8 Aprili mwaka huu, Duque na Oliveros walisajili kampuni kaskazini mwa London kwa jina la ODP8 Ltd, ambayo baadaye ilibadilishwa jina na kuitwa Zeuz Global, kwa mtaji wa pauni 10,000.



Uchunguzi umethibitisha kuwa kampuni hiyo bado ipo hai, lakini mara tu baada ya kutangazwa kwa vikwazo vya Marekani, ilibadilisha anwani yake na kuhamia katikati ya London, ikitumia anwani zinazohusishwa na hoteli za kifahari ambazo zimekana kuwa na uhusiano wowote na kampuni hiyo, jambo lililozua maswali makubwa kuhusu uangalizi na uwazi.



Uchunguzi wa The Guardian pia ulirejelea ripoti iliyotolewa mwezi uliopita na shirika la uchunguzi la The Sentry, ambayo ilieleza kuwa wafanyabiashara wa Imarati wanaoisambazia RSF wapiganaji wa Colombia wana uhusiano na afisa wa ngazi ya juu serikalini katika Falme za Kiarabu. Hata hivyo, UAE imekanusha vikali madai hayo.



Wataalamu wa masuala ya Sudan pamoja na Umoja wa Mataifa wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa watu waliowekewa vikwazo vya kimataifa kuanzisha kampuni nchini Uingereza na kuzitumia kama kivuli cha kuendesha shughuli hatarishi. Wamesisitiza kuwa kwa muda mrefu, urahisi wa kusajili kampuni nchini Uingereza umeifanya nchi hiyo kuwa chombo cha miamala ya silaha na msaada wa kijeshi kwa taasisi zilizopigwa marufuku duniani kote.



Uchunguzi huo umeongeza kuwa serikali ya Uingereza hivi karibuni imeweka taratibu kali zaidi za kuchunguza uhalali wa wakurugenzi wa makampuni, imeweka vikwazo dhidi ya viongozi wa RSF, na imerudia wito wake wa kusitishwa mara moja kwa uhalifu, kulindwa kwa raia, na kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan.