Spika wa Bunge la Iran: "Iran Haitaikubali Utawala wa Kigeni"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, akizungumza mbele ya ubalozi wa zamani wa Marekani mjini Tehran, kwa mnasaba wa kumbukumbu ya 13 Aban Shamsiya Sawa na (4 Novemba), inayoadhimishwa kama Siku ya Kitaifa ya Kupambana na Uistikbari wa Kidunia na Siku ya Wanafunzi, Ghalibaf alihutubia taifa na kueleza kuwa tukio la 13 Aban / 4 Novemba halionekani kama tukio moja la kihistoria tu, bali ni hali endelevu inayoweza kuathiri mustakabali wa Iran.

Ghalibaf alisema kwamba wananchi wa Iran walisimama kama sauti moja mnamo 13 Aban kupinga aina zote za utawala na kudumisha upinzani dhidi ya kiburi. Alisisitiza kuwa siasa za kigeni za Iran lazima ziwe zikiongozwa na maslahi ya taifa, huku uhuru ukiwa nguzo kuu: “Nchi isiyo na uhuru haina heshima, haijulikani, wala haipati maendeleo endelevu,” alisema.

Akirejelea asili ya Mapinduzi ya Kiislamu, Ghalibaf alibainisha onyo la Imam Khomeini kuhusu kukubali masharti ya kigeni na kinga ya kisheria kwa raia wa kigeni, akisema hatua hizo zilidhuru uhuru na heshima ya Iran na kuchangia kutoa Imam Khomeini uhamishoni. Aliongeza kuwa msingi wa Mapinduzi daima umekuwa kupinga utawala wa kigeni, na alimpongeza wanafunzi waliokuwa mashahidi katika mapambano hayo.

Kuhusu changamoto za kisasa, Ghalibaf alisema kuwa asili ya utawala wa kidunia haijabadilika, bali njia zake ndizo zinazobadilika. Alisisitiza kuwa licha ya mbinu na teknolojia kubadilika, nia ya uhasama dhidi ya Iran yenye nguvu na huru inabaki ile ile, akirejelea mauaji ya wanasayansi wa Iran na vitendo vingine vya uhasama kama ishara ya uhasama huo wa kudumu.

Kuhusu kauli mbiu ya “Kifo kwa Marekani”, Ghalibaf alisema kuwa wimbo huo una mizizi katika kumbukumbu ya kihistoria na dhamira ya pamoja, ukielezwa kama upinzani dhidi ya utawala wa kigeni badala ya chuki kwa watu. Alihimiza vijana kubaki makini dhidi ya hadithi zinazoona maendeleo kama kutegemea Magharibi, huku akibainisha mafanikio ya Iran katika nyuklia, bioteknolojia, nanoteknolojia, ulinzi, tiba, na anga, kama kinyume cha madai hayo.

Akihitimisha, Ghalibaf aliahidi kuwa Iran haitabadili uhuru wake kwa hiyari yoyote na aliwataka vijana kuchukua jukumu la “jihad ya uzalishaji” na “jihad ya ufafanuzi”, huku viongozi wakihakikisha kujenga Iran yenye nguvu na huru kwa msingi wa imani na hekima.