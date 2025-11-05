🇷🇺 Urusi Yadai Maelezo kutoka Marekani Kuhusu Kuanza Upya kwa Majaribio ya Nyuklia

Kulingana na Shirika la Habari la Mehr, likinukuu shirika la habari la Urusi la TASS, Dmitry Peskov alitangaza: Urusi inasubiri kupokea maelezo rasmi kutoka Marekani kufuatia matamshi ya Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu uwezekano wa kuanza tena kwa majaribio ya nyuklia.

Alisema: "Tunataka ufafanuzi kutoka Marekani, kwa sababu wala Urusi wala Uchina hawajafanya majaribio yoyote ya nyuklia. Kwa sasa hatuwezi kusema kwa uhakika nini hasa Rais wa Marekani alimaanisha."

Peskov alisisitiza kwamba Urusi na Uchina bado zinatekeleza ahadi zao chini ya Mkataba Kamili wa Kuzuia Majaribio ya Nyuklia (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT).

Hivi karibuni, Donald Trump alidai kwamba Marekani haipaswi kubaki nyuma ya Urusi na Uchina katika masuala ya nyuklia, na kwa hivyo, alikuwa ameagiza kuanza tena kwa majaribio ya silaha za nyuklia.