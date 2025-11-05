Pigo Kubwa Dhidi ya Trump na Utawala wa Kizayuni Katika Moyo wa New York

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, tovuti ya habari ya Al-Quds iliripoti: Ushindi wa Zohran Mamdani katika uchaguzi wa manispaa ya New York, jiji kubwa zaidi nchini Marekani, mapema leo unachukuliwa kuwa pigo kubwa kwa Trump na utawala wa Kizayuni. Hii ni kwa sababu Mamdani anapinga sera za rais wa sasa wa Marekani na pia ni kinyume na uhalifu unaofanywa na Tel Aviv dhidi ya Wapalestina.

Ripoti hiyo iliongeza: Kulingana na matokeo ya uchunguzi uliofanywa na CNN, suala la Palestina na misimamo ya wagombea kuhusu utawala wa Kizayuni iliathiri kura za wakazi wa New York.

Zohran Mamdani, mwenye umri wa miaka 34, aliyezaliwa Uganda, alihamia New York akiwa mdogo na alianza shughuli zake za kisiasa kwa kuanzisha chama cha wanafunzi kinachounga mkono Palestina. Ana misimamo dhidi ya Uzayuni, kiasi kwamba hapo awali alikuwa ametangaza kuwa angemkamata Netanyahu ikiwa angesafiri kwenda New York. Hili limetokea wakati Zohran Mamdani amepata ushindi huko New York, ambayo inachukuliwa kama kituo kikuu cha kifedha na vyombo vya habari vya Israeli lobby (ushawishi wa Kizayuni).

Aidha, Eidan Kwyler, mwandishi wa tovuti ya Kizayuni ya Walla, aliripoti kwamba Zohran Mamdani ameshiriki katika maandamano na migomo kuunga mkono wakazi wa Gaza.