Araghchi: Tulijaribu Makombora Yetu Katika Vita Halisi

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, katika mahojiano na Al Jazeera alisema: "Tuko tayari kwa uwezekano wowote na tunatarajia hatua za uchokozi kutoka kwa utawala wa Kizayuni. Tuko katika kilele cha utayari katika ngazi zote, na Israel itapata kushindwa kwingine katika vita vyovyote vya baadaye."

Aliongeza: "Tulipata uzoefu mwingi kutokana na vita vya hivi karibuni na tukajaribu makombora yetu katika vita halisi. Ikiwa utawala wa Kizayuni utachukua hatua za uchokozi, itakuwa na matokeo mabaya kwake."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alisisitiza: "Israel ilijaribu kupanua wigo wa vita katika eneo kwa kulenga miundombinu yetu ya mafuta. Tulifanikiwa kudhibiti vita na Israel kwa njia bora na kuzuia kupanuka kwake katika eneo."

Aliongeza: "Utawala wa Kizayuni haungeweza kuanzisha vita dhidi ya Iran bila 'mwanga wa kijani' kutoka kwa Amerika na usingeanzisha vita dhidi ya Iran. Netanyahu ni mhalifu wa kivita na imethibitishwa kwa eneo hili kwamba adui wake wa kweli ni Israel."

Araghchi alisema: "Tuko tayari kwa mazungumzo ili kuondoa wasiwasi kuhusu mpango wetu wa nyuklia na tunasisitiza hali ya amani ya mpango wetu wa nyuklia. Inawezekana kufikia makubaliano ya haki, lakini Washington imeweka masharti yasiyowezekana na yasiyokubalika. Hakutakuwa na mazungumzo juu ya mpango wetu wa makombora, na hakuna mtu mwenye akili atajiacha bila silaha."

Abbas Araghchi alisisitiza: "Hatuwezi kusitisha urutubishaji wa uranium, na kile ambacho hakikupatikana kwa vita, hakitapatikana kwa njia ya kisiasa pia. Hatuna hamu ya kujadiliana moja kwa moja na Washington na inawezekana kufikia makubaliano kupitia mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja."

Alifafanua: "Vifaa vya nyuklia vimebaki chini ya vifusi vya miundombinu ya nyuklia iliyobomolewa na havikuhamishwa kwenda mahali pengine. Majengo yetu na vifaa vya nyuklia vimeharibiwa, lakini teknolojia yetu bado ipo."

Araghchi alisisitiza: "Kuamilisha utaratibu wa 'trigger mechanism' (utaratibu wa kurejesha vikwazo) na Wazungu ni kinyume cha sheria na hakuna makubaliano ya kimataifa kuhusu vikwazo dhidi yetu. Kipaumbele chetu ni kuimarisha mahusiano na nchi jirani na tuko tayari kushirikiana na Magharibi bila dikteta yoyote."

Kuhusu Syria pia alisema: "Tunaunga mkono uhuru na uadilifu wa eneo la Syria na tunalaani mashambulizi ya adui wa Israeli dhidi yake."