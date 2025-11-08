Hungary Yaondolewa katika Vikwazo vya Mafuta ya Urusi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Shirika la Habari la Bloomberg lilitangaza kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, ameiondolea Hungary vikwazo vya mafuta ya Urusi.

Masaa machache kabla, Trump, katika mkutano na Waziri Mkuu wa Hungary, Viktor Orbán, katika Ikulu ya White House, alisema kuwa anazingatia kuiondolea nchi hiyo vikwazo kutokana na ununuzi wake wa mafuta kutoka Urusi.

Rais wa Marekani alikwepa kujibu moja kwa moja swali kuhusu kama Hungary inapaswa "kuruhusiwa" kununua mafuta ya Urusi.