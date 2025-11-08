Trump: Vita nchini Ukraine Vitasimama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mkutano na waandishi wa habari na Viktor Orbán, Waziri Mkuu wa Hungary, alisema: "Mimi na Orbán tunakubaliana kwamba vita nchini Ukraine vitakwisha."

Aliongeza: "Mimi na Orbán tutajadili hali nchini Ukraine na suala la usambazaji wa nishati. Tunazingatia uwezekano wa kuiondoa Hungary kwenye vikwazo vya mafuta ya Urusi."

Rais wa Marekani, akieleza kwamba atajadili na Orbán uwezekano wa kukutana na Putin, alisema: "Kuendelea kwa migogoro nchini Ukraine ndio sababu ya kutofanyika kwa mkutano wa kilele na Putin hadi sasa."

Katika sehemu nyingine ya maelezo yake, Trump alisema: "Vita vya Ukraine nilirithi kutoka kwa Rais wa zamani wa Marekani, Joe Biden, lakini nimeazimia kuvimaliza, kama nilivyomaliza migogoro nane iliyopita."

Akizungumzia matarajio ya kufikia makubaliano nchini Ukraine, Rais wa Marekani alisema: "Wakati mwingine pande zinapaswa kuruhusiwa kupigana, lakini mgogoro utaisha katika siku za usoni."

Akijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu uwezekano wa kukutana na Rais Putin mjini Budapest, alisema: "Daima kuna fursa nzuri ya kukutana."

Trump alikwepa kujibu moja kwa moja swali kuhusu kama Hungary inapaswa "kuruhusiwa" kununua mafuta ya Urusi.

Rais wa Marekani kuhusu ombi lake kwa Hungary kusitisha kununua mafuta ya Urusi: "Tunazingatia suala hili kwa sababu ni vigumu kwao kupata mafuta kutoka nchi nyingine."

Waziri Mkuu wa Hungary pia alisema katika mkutano huo na waandishi wa habari: "Tuko hapa kuanza sura mpya na Marekani baada ya uharibifu uliofanywa na serikali iliyopita kwa kiwango cha uhusiano kati ya nchi hizo mbili."

Aliongeza: "Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa katika mkutano wangu wa leo na Trump ni faili za mafuta na gesi za Urusi."

Orbán alisema: "Ikiwa Hungary itasitisha kupokea mafuta na gesi kutoka Urusi, matokeo yake kwa watu wa Hungary na uchumi wa nchi lazima yawe wazi."

Waziri Mkuu wa Hungary aliendelea kusema: "Nitajadili na Trump kuhusu jukumu ambalo Hungary inaweza kuwa nalo katika mazungumzo ya amani ya Ukraine."

Orbán alisema: "Mbali na Hungary, nchi zote za Ulaya zinataka vita nchini Ukraine kuendelea. Marekani na Hungary ndizo nchi mbili pekee za Magharibi zinazotaka amani nchini Ukraine. Kila mtu isipokuwa Marekani na Hungary anapendelea vita viendelee, na wengi wanaamini kuwa Ukraine inaweza kushinda, lakini huu ni ukosefu wa uelewa."

Aliongeza: "Nchi nyingi za Ulaya zilipinga kutokea kwa vita nchini Ukraine, lakini serikali iliyopita ya Marekani iliwashinikiza kuunga mkono vita."

Waziri Mkuu wa Hungary alisema: "Ninaelewa azma ya sasa ya Trump ya kufanya kila linalowezekana kukomesha mgogoro nchini Ukraine."

Orbán alisema: "Nilikuja Marekani kusaidia jitihada za Trump za kufanya amani iwezekanavyo."