Rais wa Lebanon: Atoa Wito wa kupata msaada kutoka Benki ya Dunia

"Tumejitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini utawala wa Kizayuni unaendelea kuvunja makubaliano hayo"

7 Novemba 2025 - 17:51
Rais wa Lebanon, katika kikao chake na ujumbe wa Benki ya Dunia, alisisitiza kujitolea kwa nchi yake kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, huku akilaani kuongezeka kwa uvamizi unaofanywa na utawala wa Kizayuni katika eneo la kusini mwa Lebanon. Aidha, aliomba taasisi za kifedha za kimataifa zitoe msaada kwa mchakato wa maendeleo na mageuzi nchini Lebanon.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, Ijumaa alipotembelea ujumbe wa Benki ya Dunia katika Ikulu ya Baabda, alitangaza kuwa Lebanon inajitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini utawala wa Kizayuni umevunjia makubaliano haya kwa kuongezeka kwa mashambulio yake katika kusini mwa Lebanon.

Akitaja kuendelea kwa ukoloni wa maeneo matano na utawala wa Kizayuni, alisisitiza kuwa uvamizi huu unatishia usalama na utulivu wa kanda nzima.

Wito wa ushirikiano na Benki ya Dunia
Rais wa Lebanon aliomba Benki ya Dunia iunge mkono Lebanon katika mchakato wa maendeleo endelevu na utekelezaji wa mageuzi. Aliongeza kuwa, licha ya changamoto za ndani na za kikanda, Lebanon inashikamana na utekelezaji wa mageuzi ya kiuchumi na muundo, na inahitaji msaada wa kimataifa kufanikisha malengo haya.

Kuongezeka kwa mvutano kusini mwa Lebanon na vitisho vya Marekani
Hivi karibuni, utawala wa Kizayuni umefanya mashambulio makubwa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, jambo ambalo limeongeza mvutano katika eneo hilo. Wakati huo huo, Marekani imetoa kipimo cha mwezi mmoja kwa jeshi la Lebanon kutekeleza udhibiti wa silaha, na ikiwa hili halitafanikishwa, imeonya kuwa utawala wa Kizayuni unaweza kuanzisha wimbi jipya la mapigano.

Rais wa Lebanon alisisitiza umuhimu wa kudumisha amani na usalama wa nchi, na aliitaka kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimataifa pamoja na msaada wa taasisi za kifedha za dunia ili kufanikisha maendeleo ya kiuchumi na kuimarisha utulivu wa kikanda.

