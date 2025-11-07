"Tumejitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini utawala wa Kizayuni unaendelea kuvunja makubaliano hayo"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, Ijumaa alipotembelea ujumbe wa Benki ya Dunia katika Ikulu ya Baabda, alitangaza kuwa Lebanon inajitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini utawala wa Kizayuni umevunjia makubaliano haya kwa kuongezeka kwa mashambulio yake katika kusini mwa Lebanon.

Akitaja kuendelea kwa ukoloni wa maeneo matano na utawala wa Kizayuni, alisisitiza kuwa uvamizi huu unatishia usalama na utulivu wa kanda nzima.

Wito wa ushirikiano na Benki ya Dunia

Rais wa Lebanon aliomba Benki ya Dunia iunge mkono Lebanon katika mchakato wa maendeleo endelevu na utekelezaji wa mageuzi. Aliongeza kuwa, licha ya changamoto za ndani na za kikanda, Lebanon inashikamana na utekelezaji wa mageuzi ya kiuchumi na muundo, na inahitaji msaada wa kimataifa kufanikisha malengo haya.

Kuongezeka kwa mvutano kusini mwa Lebanon na vitisho vya Marekani

Hivi karibuni, utawala wa Kizayuni umefanya mashambulio makubwa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, jambo ambalo limeongeza mvutano katika eneo hilo. Wakati huo huo, Marekani imetoa kipimo cha mwezi mmoja kwa jeshi la Lebanon kutekeleza udhibiti wa silaha, na ikiwa hili halitafanikishwa, imeonya kuwa utawala wa Kizayuni unaweza kuanzisha wimbi jipya la mapigano.

Rais wa Lebanon alisisitiza umuhimu wa kudumisha amani na usalama wa nchi, na aliitaka kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimataifa pamoja na msaada wa taasisi za kifedha za dunia ili kufanikisha maendeleo ya kiuchumi na kuimarisha utulivu wa kikanda.