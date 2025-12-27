Mkutano wa Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Habari la ABNA na Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Habari la Fars kwa lengo la kuimarisha ushirikiano

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hassan Sadraei Aref, Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Habari la ABNA, alitembelea Shirika la Habari la Fars na kukutana pamoja na kufanya mazungumzo na Payam Tirandaz, Mkurugenzi Mtendaji wa shirika hilo.

Mkutano huo uliofanyika kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mwingiliano wa vyombo vya habari, kuleta mshikamano wa habari, pamoja na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya sasa ya vyombo vya habari ndani ya nchi na katika ulingo wa kimataifa, ulihusisha pande zote mbili kusisitiza nafasi ya kimkakati ya vyombo vya habari katika mazingira ya sasa ya kikanda na kimataifa, na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa vyombo vya habari katika ngazi za kitaifa na kimataifa.

Katika mkutano huo, Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Habari la Fars alimkaribisha rasmi Mkurugenzi Mtendaji wa ABNA na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya vyombo vya habari vinavyokuwa na mwelekeo mmoja, hasa katika hali nyeti ya kikanda na kimataifa.

Aidha, Hassan Sadraei Aref, akirejea nafasi ya vyombo vya habari vinavyoongoza fikra za jamii, aliwasilisha taarifa kuhusu mwenendo wa shughuli, dhamira na mwelekeo wa maudhui wa Shirika la Habari la ABNA.

Kwa mujibu wa ripoti hii, katika mkutano huo pia kulifanyika mazungumzo na kubadilishana maoni kuhusu nyanja za ushirikiano wa pamoja, kubadilishana uzoefu wa kitaaluma, kutumia uwezo wa pamoja wa vyombo vya habari, pamoja na uratibu wa pamoja katika kuripoti matukio muhimu ya ndani na ya kimataifa.