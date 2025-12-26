Iran Yasema Iko Tayari kwa Vita Huku Mvutano wa Kikanda Ukiongezeka

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Maafisa wa Iran wamesema kuwa nchi hiyo iko tayari kikamilifu kwa vita, wakionya kwamba shambulio lolote la kijeshi dhidi ya ardhi yake litakabiliwa na jibu kali na la haraka.



Maafisa waandamizi wa Iran wamesisitiza kuwa majeshi ya nchi hiyo yako katika hali ya tahadhari ya juu na yana uwezo wa kukabiliana na hali yoyote inayoweza kujitokeza, huku wakibainisha kuwa Iran haitafuti vita lakini itajilinda endapo itashambuliwa. Tehran pia imerudia msimamo wake kwamba programu zake za makombora na ulinzi haziwezi kujadiliwa, ikizitaja kuwa ni nguzo muhimu za usalama wa taifa.



Kauli hiyo inatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka katika Mashariki ya Kati, hususan kuhusiana na Israel na Marekani, kufuatia mapigano ya hivi karibuni ya kijeshi na kusimama kwa juhudi za kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.



Wachambuzi wa masuala ya kikanda wanaonya kuwa, ingawa hakujatangazwa vita rasmi, hali bado ni tete, na hatari ya kuongezeka kwa mgogoro ipo endapo njia za diplomasia zitashindwa kuzaa matunda.