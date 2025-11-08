Marekani Yaondoa Jina la Al-Jolani Kwenye Orodha ya Vikwazo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Tommy Pigott, Naibu Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, alitangaza: "Mnamo Novemba 6, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio, lililotayarishwa kwa mpango wa Marekani, la kuondoa jina la Ahmad al-Sharaa na Anas Hassan Khattab, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Syria, kutoka kwenye orodha ya vikwazo."

Aliongeza: "Leo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani ameamua kumuondoa Ahmad al-Sharaa, ambaye alikuwa ameorodheshwa kama Muhammad al-Jolani kwenye orodha ya 'Magaidi wa Kimataifa Waliochaguliwa Maalum' (SDGT) chini ya Amri Kuu 13224, kutoka kwenye orodha hii. Pia, Wizara ya Hazina ya Marekani inamuondoa Anas Hassan Khattab kutoka kwenye orodha ya SDGT kwa mujibu wa Amri Kuu hiyo hiyo (kama ilivyorekebishwa baadaye)."