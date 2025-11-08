Hamas Yakubaliwa na Uturuki Kutoa Hati za Kukamatwa kwa Maafisa 37 wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, Harakati ya Upinzani ya Kiislamu (Hamas) ilitoa taarifa ikikaribisha uamuzi wa Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Istanbul kutoa hati za kukamatwa kwa maafisa 37 wa Kizayuni, ikiwemo mhalifu wa kivita "Benjamin Netanyahu," Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, pamoja na "Yoav Gallant" na "Israel Katz," mawaziri wawili wa zamani na wa sasa wa vita wa utawala huo wa kigaidi.

Kituo cha Habari cha Palestina kinaripoti kwamba Hamas iliongeza katika taarifa hiyo: "Hatua hii muhimu inasisitiza misimamo halisi ya taifa na uongozi wa Uturuki ambao unaunga mkono haki, ubinadamu, na udugu na watu wa Palestina waliodhulumiwa; watu ambao wamekuwa na bado wanakabiliwa na vita vya kikatili zaidi vya mauaji ya halaiki katika historia ya kisasa kutoka kwa wahalifu wa kivita na viongozi wa ufashisti wanaokalia."

Harakati hiyo iliendelea: "Tunatoa wito kwa nchi zote duniani na taasisi za mahakama kutoa hati za kisheria za kufuatilia na kuwashtaki viongozi wa utawala wa Kizayuni unaokalia na wa kigaidi popote walipo, kuwapeleka mahakamani, na kuwawajibisha na kuwaadhibu kwa ajili ya uhalifu wao dhidi ya ubinadamu."

Inafaa kutajwa kwamba Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Istanbul imetoa hati za kukamatwa kwa Wazayuni 37 kwa tuhuma za "mauaji ya halaiki"; miongoni mwa majina ya washtakiwa, jina la "Benjamin Netanyahu," Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni unaokalia, pia linaonekana.