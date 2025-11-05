Guardian: Utawala wa Kizayuni Waharibu Viini-tete 4,000 vya Wapalestina kwa Kombora Moja

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Kipalestina la Shahab, Navi Pillay, Rais wa zamani wa Kamati ya Uchunguzi ya Umoja wa Mataifa, aliliambia gazeti la Guardian kwamba utawala wa Kizayuni uliharibu viini-tete 4,000 huko Gaza kwa kombora moja papo hapo.

Kulingana na ripoti hiyo, kati ya maelfu ya mabomu yaliyodondoshwa huko Gaza, kulikuwa na bomu moja lisilosahaulika: Wazayuni walikilenga kituo cha uzazi cha (Al-Basma) mnamo Desemba 2023 na kuharibu viini-tete 4,000 vya Wapalestina papo hapo.

Kulingana na chanzo hicho cha Umoja wa Mataifa, shambulio hilo lilikuwa la makusudi ili kuzuia kuzaliwa kwa watoto miongoni mwa Wapalestina wa Gaza.

Guardian inaongeza kuwa jeshi la Kizayuni linalokalia lilikilenga matangi ya nitrojeni ambayo yalikuwa yakivitunza viini-tete hivyo viwe hai. Hili lilitokea wakati kliniki hiyo ilikuwa katika jengo tofauti na hospitali kuu.

Pillay alisisitiza kwamba tukio hili si kesi pekee ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni na ukiukwaji wa sheria za kimataifa, bali ni mfano mmoja tu kati ya mifano mingi ya uhalifu ambao Kamati ya Uchunguzi imethibitisha kuwa ulifanyika katika Ukanda wa Gaza na kufikia hitimisho kwamba Israeli imefanya mauaji ya kimbari huko Gaza.

Kulingana na ripoti hiyo, Kamati hiyo ya Uchunguzi imehifadhi kumbukumbu za uharibifu mkubwa uliofanywa na mabomu ya Israeli dhidi ya watoto wa Kipalestina na kulenga mifumo ya afya na elimu ya Gaza.