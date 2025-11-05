Ndani ya gari kuingia kwa umati wa watu nchini Ufaransa; watu 10 wamejeruhiwa

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu BBC, dereva katika kisiwa cha mapumziko cha Ile d'Oléron magharibi mwa Ufaransa aliwagonga watembea kwa miguu na waendesha baiskeli kwa gari lake, na kuwajeruhi watu 10.

Kulingana na shirika hilo, hali za watu 4 kati ya hawa zimeripotiwa kuwa mahututi. Mamlaka imetangaza kwamba mwanamume mwenye umri wa miaka thelathini aliwashambulia watu kimakusudi kwa gari na alikamatwa na polisi baada ya kulemazwa na taser (bunduki ya shoti ya umeme). Arnaud Larize, Mwendesha Mashtaka Mkuu wa La Rochelle, alisema kuwa mshukiwa alikuwa anajulikana kwa polisi. Mwanamume huyu mwenye umri wa miaka 35 amekamatwa na polisi huko Saint-Pierre-d'Oléron kwa tuhuma za jaribio la mauaji, hata hivyo, mamlaka ya kupambana na ugaidi nchini Ufaransa hawajachukua jukumu la kesi hii.