Sardar Naeini: Ulinzi Mtakatifu wa siku 12 Uliharibu Kabisa Mahesabu ya Adui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, kozi ya siku tatu ya kuwajengea uwezo mameneja na maafisa wa uhusiano wa umma na propaganda wa maeneo ya upinzani ya Basij ya IRGC Ansar al-Reza (A.S.) katika mkoa wa Khorasan Kusini ilifanyika katika Mashhad takatifu kwa kuhudhuriwa na Sardar Naeini, msemaji na Naibu wa Uhusiano wa Umma wa IRGC, na Sardar Mohebbi, Naibu wa Utamaduni na Propaganda wa IRGC.

Sardar Naeini, Naibu wa Uhusiano wa Umma wa IRGC, katika kozi hiyo, akiheshimu kumbukumbu ya mashahidi wa mamlaka ya kitaifa, alisema: Meja Jenerali shahidi Salami alikuwa na ujuzi wa hali ya juu na ustadi mkubwa wa kuongea, na katika hotuba zake alielezea mambo muhimu na yenye ufanisi kwa njia tajiri sana, yenye matunda, sahihi na ya kina.

Akieleza kuwa moja ya viashiria vya kushindwa ni pale mvamizi anapoomba usitishaji vita, alisema: Hakika tulishinda katika vita vya kulazimishwa vya siku 12.

Naibu wa Uhusiano wa Umma wa IRGC alisema: Vita vya kulazimishwa na uvamizi wa siku 12 wa utawala wa Israel dhidi ya Iran vilihukumiwa na nchi 120 duniani, serikali zao, na mashirika yao ya serikali.

Sardar Naeini alielekeza kwenye ushirikiano wa taifa la Iran wakati wa vita vya kulazimishwa vya siku 12 na kusisitiza: Ustahimilivu wa kiuchumi na kijamii, ushirikiano wa watu na serikali na mfumo, umoja na mshikamano wa kitaifa, ushirikiano wa serikali na mamlaka ya vikosi vya jeshi vilikuwa na ufanisi mkubwa katika ushindi wetu katika vita vya kulazimishwa vya siku 12.

Msemaji wa IRGC, akirejelea kulengwa kwa jengo la Shirika la Utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu (IRIB) na utawala wa Kizayuni katika vita vya siku 12, alisema: Ustahimilivu wa kisaikolojia ni muhimu sana vitani; Licha ya kulengwa kwa jengo la IRIB na uharibifu wa sehemu mbalimbali za habari na miundombinu ya shirika, simulizi sahihi na utoaji wa habari haukufutwa na uliendelea kwa nguvu.

Sardar Naeini alieleza: Msaada wa Mungu, jukumu lenye ufanisi la Kiongozi Muadhamu wa Mapinduzi katika kuongoza vita na mshikamano wa kitaifa, simulizi sahihi ya vita, umoja wa matabaka mbalimbali ya watu (Umoja Mtakatifu) na nguvu ya vikosi vya jeshi vilikuwa miongoni mwa sababu za mafanikio na ushindi wetu katika vita vya kulazimishwa vya siku 12.