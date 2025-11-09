Maafisa wa Marekani Wanabeba Ujumbe Mkali kwa Serikali ya Lebanon Kuhusu Hezbollah

Kulingana na shirika la habari la ABNA, mtandao wa "Al Hadath" umeripoti kuwa ujumbe kutoka Wizara ya Hazina ya Marekani umepangwa kukutana na Joseph Aoun, rais wa Lebanon, leo (Jumapili) mjini Beirut.

Wakati huo huo, idara ya lugha ya Kiingereza ya Al Hadath pia iliripoti, ikinukuu vyanzo vyake, kwamba maafisa wawili wa ngazi za juu wa Ikulu ya White House pia wataelekea Beirut leo.

Maafisa hawa wawili wa Marekani wanabeba ujumbe mkali kutoka Washington kwa serikali ya Lebanon kuhusu Hezbollah.

Hazina ya Marekani pia ilitangaza kuwa ujumbe huu utaelekea Ulaya na eneo hilo kwa ajili ya kile kinachodaiwa kuwa kuchunguza njia za kuiwekea shinikizo Iran.

Kwa upande mwingine, mtandao wa Kan wa utawala wa Kizayuni ulitangaza kuwa "Israel" imewaonya maafisa wa Marekani wanaosimamia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Lebanon kwamba Hezbollah katika wiki za hivi karibuni imehamisha mamia ya makombora kutoka Syria kwenda Lebanon, imejenga upya vizindua vyake vya makombora vilivyoharibika, na kuajiri maelfu ya vikosi vipya; hatua ambayo, kwa mujibu wa Tel Aviv, ni ukiukaji dhahiri wa uamuzi wa serikali ya Lebanon wa kunyang'anya silaha Hezbollah.

Kulingana na ripoti hii, "Israel" ilipeleka ujumbe kwa jeshi la Lebanon kupitia Wamarekani, ikidai: "Hamuchukui hatua za kutosha dhidi ya Hezbollah; kwa hivyo, Israel itaendelea na mashambulizi yake nchini Lebanon."