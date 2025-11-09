Mitikisiko ya Kimbunga cha Al-Aqsa: Hofu ya Wazayuni Juu ya "Mabomu ya Muda"

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Ma'an, baada ya operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa, Wazayuni wanaoishi katika maeneo yaliyokaliwa wanaendelea kuwa katika hofu na woga, kiasi kwamba gazeti la Kiebrania Maariv liliripoti kuwa wakazi wa mji wa Eilat, uliopo kusini mwa eneo hilo, wanaogopa uwepo wa wafanyakazi wa Jordan miongoni mwao.

Kulingana na ripoti hiyo, wafanyakazi wa Jordan huingia katika eneo hilo kila asubuhi kufanya kazi huko Eilat; kutokea kwa operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa kumewafanya Wazayuni kuwaangalia wafanyakazi hawa kama "mabomu ya muda" na kuendelea kuishi maisha yao kwa hofu na woga. Mmoja wa Wazayuni hawa alikiri katika mahojiano na Maariv kwamba wafanyakazi wa Jordan hawawapendi.

Mbali na Wazayuni wanaoishi katika maeneo yaliyokaliwa, Wazayuni walio nje ya eneo hili pia wanakabiliwa na kuongezeka kwa chuki ya kimataifa dhidi yao katika nchi mbalimbali, kama ilivyoripotiwa hivi karibuni kuhusu kuzingirwa kwa idadi kubwa ya Wazayuni katika moja ya bandari za Ugiriki.