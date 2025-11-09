Ushahidi wa Kifo cha Kishahidi cha Bibi Fatimah az-Zahra (a.s) | Mtizamo wa Shia na Sunni juu ya Kifo Hicho

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika kuomboleza Kifo cha Sayyidat Zahra (SA), tungependa Kuzungumza juu ya Ushahidi wa Kifo cha Kishahidi cha Bibi Fatimah az-Zahra (a.s) kwa kuashiria itikadi au mtazamo wa Shia na Sunni juu ya Kifo chake.

1. Itikadi ya Waislamu wa Shia

Kwa mujibu wa mafundisho ya Waislamu wa Shia, Bibi Fatimah az-Zahra (a.s.), binti wa Mtume Muhammad (s.a.w.w), hakufa kifo cha kawaida, bali alifariki shahidi kutokana na majeraha aliyoyapata mikononi mwa baadhi ya waliokuwa maswahaba wa Mtume (s.a.w.w) baada ya kufariki kwake.

Shia wanaamini kuwa ʿUmar ibn al-Khattab ndiye aliyesababisha tukio hilo, lililosababisha majeraha makubwa na mimba yake ya Muhsin (a.s.) kuharibika.

2. Mtazamo wa Waislamu wa Sunni

Kwa upande wa Waislamu wa Sunni, inasemekana kwamba Bibi Fatimah (a.s) alifariki kutokana na huzuni na mshtuko wa moyo baada ya kifo cha baba yake Mtume (s.a.w.w), na si kwa sababu ya shambulio au majeraha!.

3. Ushahidi na Riwaya za Kishia

i) Kuna riwaya nyingi kutoka kwa Maimamu wa Ahlul-Bayt (a.s.) , ikiwemo hadithi kutoka kwa Imam al-Kādhim (a.s.) , ambapo Bibi Fatimah (a.s.) anaitwa “As-Siddīqah ash-Shahīdah” – yaani “Mkweli na Shahidi.”

, ikiwemo hadithi kutoka kwa , ambapo Bibi Fatimah (a.s.) anaitwa – yaani “Mkweli na Shahidi.” ii) Mwandishi wa Kishia wa karne ya 3 Hijria, Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (Shia) , katika kitabu chake Dalā’il al-Imāmah, amenukuu hadithi kutoka kwa Imam as-Sādiq (a.s.) akieleza kuwa sababu ya kifo cha Bibi Fatimah (a.s.) ilikuwa ni kuharibika kwa mimba yake (Muhsin) baada ya kupigwa.

, katika kitabu chake Dalā’il al-Imāmah, amenukuu hadithi kutoka kwa akieleza kuwa sababu ya kifo cha Bibi Fatimah (a.s.) ilikuwa ni baada ya kupigwa. ili) Kitabu cha zamani zaidi kilichonukuliwa na Shia kuhusu tukio hilo ni Kitabu cha Sulaym ibn Qays al-Hilālī, kilichoandikwa katika karne ya kwanza Hijria.

4. Ushahidi wa Riwaya za Kisunni

Shia pia wametaja kuwa baadhi ya maelezo kuhusu tukio la shambulio la nyumba ya Bibi Fatimah (a.s.) na Imam Ali (a.s.) yanapatikana hata katika baadhi ya vitabu vya Kisunni, na wamekusanya riwaya zaidi ya 84 kutoka kwa wanazuoni wa Kisunni kuhusu tukio hilo (kama ilivyokusanywa katika al-Hujūm ʿalā Bayt Fāṭimah (a.s.)).

5. Hoja na Mashaka

Baadhi ya watu wamekuwa na mashaka kuhusu ukweli wa tukio hili, kama vile:

Hoja kwamba nyumba za Madina hazikuwa na milango wakati huo; jambo hili limekanushwa na mwanahistoria wa Kishia Sayyid Ja‘far Murtada al-‘Amili , aliyethibitisha kwa riwaya kuwa nyumba zilikuwa na milango.

, aliyethibitisha kwa riwaya kuwa nyumba zilikuwa na milango. Swali kwamba kwa nini Imam Ali (a.s.) hakupigana kulinda mke wake — Shia wanasema Mtume (s.a.w.w) alimwamuru kuwa na subira ili kulinda umoja wa Waislamu; lakini riwaya za Sulaym ibn Qays zinaeleza kuwa Imam Ali (a.s.) alijaribu kujibu lakini akazuiliwa na makundi ya watu waliomshika kwa nguvu.

6. Maoni ya Kisunni kuhusu Uhusiano wa Ahlul-Bayt na Makhalifa

Waandishi wa Kisunni wanataja matukio ya uaminifu na maelewano kati ya Imam Ali (a.s.), Bibi Fatimah (a.s.), na makhalifa watatu (Abu Bakr, Umar, Uthman) kama hoja kwamba hakukuwa na uhasama.

Hata hivyo, Shia wanajibu kuwa tukio kama ndoa ya Umm Kulthum (binti wa Imam Ali (a.s.)) kwa Umar lilifanyika kwa kulazimishwa, na halikuwa ishara ya urafiki wa dhati.

Kwa mujibu wa mafundisho ya Kishia, Bibi Fatimah az-Zahra (a.s.) ni shahidi wa kwanza katika Uislamu baada ya Mtume (s.a.w.w).

Kumbukumbu ya kifo chake huadhimishwa kila mwaka katika Siku za Fatimiyyah (Ayyām al-Fāṭimiyyah), ambapo Waislamu wa Kishia hukumbuka msiba wake, wakiomboleza na kujikumbusha haki na uadilifu wa Ahlul-Bayt (a.s.).