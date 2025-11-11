Tukio la Umwagaji damu Katika Mji Mkuu wa India; Mlipuko Karibu na Ngome Nyekundu Waacha Waathirika 9

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA, vyanzo vya habari vya India vilitangaza kuwa mlipuko ulitokea jioni ya leo karibu na kituo cha metro cha Ngome Nyekundu huko New Delhi, ambapo vifo vya watu tisa vimethibitishwa hadi sasa.

Vyombo vya habari vya India viliripoti kwamba mlipuko huo ulitokea karibu na lango namba moja la kituo cha metro cha Ngome Nyekundu na ndani ya gari. Aina na sababu ya mlipuko bado haijajulikana, na uchunguzi unaendelea.

Moto Mkubwa Baada ya Mlipuko

Kulingana na Idara ya Zima Moto ya Delhi, mlipuko huo ulisababisha magari sita na rikwama tatu kuwaka moto. Wazimamoto walifanikiwa kudhibiti moto huo.

Vyombo vya habari vya ndani viliripoti kuwa miili ya waathirika tisa wa tukio hilo imehamishiwa hospitalini. Hakuna taarifa zozote zilizotolewa bado kuhusu utambulisho wa waathirika na idadi inayowezekana ya waliojeruhiwa.

Utata Juu ya Asili ya Mlipuko

Maafisa wa usalama wa India wametangaza kwamba uchunguzi wa awali umeanza ili kubaini asili ya mlipuko na uwezekano wa kuwa tukio la kigaidi.