Rais wa Misri Sisitiza Kuimarisha Makubaliano ya Mkutano na 'Putin'

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la RIA Novosti, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo Jumatatu, katika mkutano na ujumbe wa Russia ulioongozwa na Katibu wa Baraza la Usalama la Russia, Sergei Shoigu, huko Cairo, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili.

Kulingana na tangazo la chombo hicho cha habari, Ofisi ya Rais wa Misri ilitangaza: Rais wa Misri na Shoigu walijadili masuala ya kikanda na kimataifa na njia za kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa nchi mbili kati ya Misri na Russia katika nyanja mbalimbali.

Taarifa iliyotolewa na Ofisi ya Rais wa Misri kuhusu suala hili iliongeza: Al-Sisi, katika mkutano na ujumbe wa Russia, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa Mei na Vladimir Putin.

Rais wa Misri pia alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji na Russia na juhudi za kuongeza kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili.