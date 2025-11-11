Ahmad al-Sharaa Katika Ikulu ya White House; Mkutano Bila Sherehe Ukiwa na Jumbe za Siri

Kulingana na shirika la habari la Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA, Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria ilitangaza kwamba Marekani imethibitisha tena uungwaji mkono wake kwa kufikiwa kwa makubaliano ya usalama kati ya Israeli na Syria.

Msimamo huu ulitolewa baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani, Syria na Uturuki huko Washington na wakati wa ziara rasmi ya Rais wa Syria, Ahmad al-Sharaa, nchini Marekani.

Katika muktadha huo, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa utawala wake unafanya kazi na Israeli kuboresha uhusiano na Syria. Akijibu swali kuhusu historia ya Rais wa Syria, ambaye hadi hivi karibuni alikuwa kwenye orodha nyeusi ya Washington kama mmoja wa makamanda wa zamani wa Al-Qaeda, alisema: "Wengine wanasema historia yake ilikuwa na matatizo... sisi sote tumekuwa na historia yenye matatizo."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Syria, Assad al-Shaibani, pia alielezea mkutano kati ya al-Sharaa na Trump kama "wa kujenga" na akasema kwamba mkazo uliwekwa katika kusaidia umoja wa kitaifa wa Syria na ujenzi mpya wa nchi.

Katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa "X", aliandika: "Mkutano huu ulifanyika baada ya miezi ya maandalizi makali na masuala yote ya faili ya Syria yalipitiwa."

Ziara Bila Sherehe na Kuzingatia Matokeo

Ziara ya Rais wa Mpito wa Syria, Ahmad al-Sharaa, nchini Marekani iliambatana na mapokezi baridi na yaliyopangwa kwa umakini kutoka Washington; kiasi kwamba aliingia White House kupitia mlango wa nyuma. Hii ni ishara ya uhusiano wenye masharti wa Marekani na mchakato wa majaribio katika njia ya kurejesha hali ya kawaida ya kisiasa.

Gazeti la Al-Akhbar la Lebanon liliandika: wakati maafisa wa mpito wa Syria walielezea ziara hiyo kama ya kihistoria na uwepo wa kwanza wa rais wa Syria katika ardhi ya Marekani, serikali ya Marekani ilimpokea al-Sharaa bila sherehe rasmi yoyote. Mkutano wake na Rais wa Marekani Donald Trump ulifanyika kwa faragha na maelezo muhimu hayakutolewa.

White House ilitoa tu taarifa fupi ikisema kwamba Trump alikutana na al-Sharaa. Wakati huo huo, Wizara ya Hazina ya Marekani ilikumbusha kwamba vikwazo vyote vilivyowekwa dhidi ya Syria, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya rais na "Sheria ya Kaisari," vimesimamishwa.

Katika taarifa iliyotolewa na Urais wa Syria, ilielezwa kuwa mkutano huo ulifanyika mbele ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi mbili, Assad al-Shaibani na Marco Rubio, na kwamba mazungumzo yalilenga uhusiano wa nchi mbili, njia za kuendeleza uhusiano huo, na masuala ya kikanda na kimataifa ya pamoja.

Ziara hii ilifanyika baada ya maandalizi mapana kutoka Washington, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa majina ya Ahmad al-Sharaa na waziri wake wa mambo ya ndani kutoka kwenye orodha ya ugaidi ya Baraza la Usalama. Lengo la hatua hizi lilitajwa kuwa ni kuweka msingi kwa serikali ya mpito ya Syria kujiunga na muungano wa kimataifa dhidi ya ISIS na kuanza kwa duru mpya ya mazungumzo kati ya Syria na Israeli. Thomas Barrack, mjumbe maalum wa Marekani nchini Syria, alieleza matumaini kwamba makubaliano kati ya Damascus na Tel Aviv yatasainiwa ifikapo mwisho wa mwaka huu; makubaliano ambayo yanaweza kusababisha kurejeshwa kwa hali ya kawaida ya uhusiano.