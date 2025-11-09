Dawa ya Kuzuia Leukemia ya Iran Yapunguza Gharama ya Matibabu kwa 95%

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Kampuni moja ya kisayansi nchini Iran imefanikiwa kuunda dawa ya anti-cancer ya nyumbani iitwayo “Midovens”, ambayo inapunguza hadi asilimia 95 gharama ya matibabu kwa wagonjwa wa acute myeloid leukemia (AML) wenye FLT3 mutation.

Dawa hii, iliyotengenezwa kwa kutumia kiwanja cha midostaurin, haipungui tu utegemezi wa bidhaa za kuagizwa nje, bali pia ina uwezo wa kuongeza muda wa maisha ya mgonjwa hadi miaka mitano.

Bei ya dawa ya ndani (Iran) : takriban 25 milioni toman kwa mwezi (~USD 500)

: takriban (~USD 500) Bei ya dawa ya kuagizwa (imported): zaidi ya USD 13,000

Uchambuzi wa Kitaaluma

Maendeleo haya ni kielelezo cha hatua muhimu kwa Uhuru wa bioteknolojia na huduma za afya za Iran, yakionyesha mabadiliko yanayoendelea ya uchumi wa maarifa (iqtisad-e danesh-bonyan).

Uvumbuzi wa ndani unaonyesha uvumilivu wa kisayansi chini ya vikwazo vya kimataifa .

. Pia unaonyesha uwezo wa Iran katika utafiti wa kliniki, utengenezaji wa dawa, na sera za afya zinazolenga gharama nafuu.

Hali hizi zinalingana na maono ya kimaadili ya Ahl al-Bayt (a.s.) ya kuhudumia binadamu kupitia maarifa na huruma, kuhakikisha kwamba dawa za kuokoa maisha zinapatikana kwa wote, bila kikwazo cha kifedha au kisiasa.