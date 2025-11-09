“Utamaduni wa Kujitolea na Uadilifu ndiyo Mzizi wa Nguvu ya Kikosi cha Anga cha IRGC"

Kwa mujibu wa taarifa kutoka Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Naderi, Afisa wa Uhusiano wa Umma wa Kikosi cha Anga cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), amesisitiza kuwa chanzo cha nguvu na mafanikio ya kikosi hicho ni utamaduni wa kujitolea na kufa shahidi, urithi ulioachwa na mashahidi wakubwa wa taifa kama vile Shahidi Hassan Tehrani Moqaddam, Shahidi Qassem Soleimani, na Shahidi Ahmad Kazemi.

Asili ya Nguvu: Kujitolea na Uadilifu

Sheikh Naderi alisema kuwa: “Tukiwa tunazungumzia mafanikio na fahari za Kikosi cha Anga, tunapaswa kufahamu kuwa nguvu hiyo inatokana na roho ya kujitolea, sadaka, na uadilifu wa mashahidi wetu waliopokea mafunzo kutoka kwa makamanda wao mashahidi.”

Ameongeza kuwa Wiki ya Kikosi cha Anga cha IRGC huadhimishwa kila mwaka sambamba na kumbukumbu ya Shahidi Hassan Tehrani Moqaddam, ambaye anajulikana kama Baba wa Teknolojia ya Makombora ya Iran.

Kumbukumbu ya Mashahidi na Wiki ya Nguvu ya Makombora

Sheikh Naderi alisema kuwa kwa mujibu wa maelekezo ya uongozi wa juu, kipindi hiki kimepewa jina la “Wiki ya Ujasiri wa Makombora” kwa lengo la kuenzi mashahidi na kuonyesha mafanikio ya kikosi hicho kwa wananchi.

Amesema mwaka huu ni wa kwanza kuadhimisha bila uwepo wa mashahidi wapya waliouawa katika Vita vya Siku 12 dhidi ya utawala wa Kizayuni na Marekani, wakiwemo Shahidi Hajizadeh, Shahidi Mahmoud Baqeri, na wengine waliotoa maisha yao kwa ajili ya ulinzi wa Iran. “Ingawa maadui walidhani kwa kuuawa kwa makamanda wetu, maendeleo yatasimama, vita vya hivi karibuni vimeonyesha kuwa njia ya mashahidi bado inaendelea kwa nguvu zaidi.”

Programu za Wiki ya Kikosi cha Anga

Afisa huyo alieleza kuwa maadhimisho yalianza tarehe 15 Aban (sawa na 6 Novemba) kwa kusafisha makaburi ya mashahidi kote nchini.

Siku iliyofuata, dua ya Alfajiri (Dua ya Nudba) ilisomwa katika Kituo cha Utamaduni cha Imam Reza (a.s) na kurushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa.

Matukio makuu yamepangwa kuendelea hadi tarehe 22 Aban (13 Novemba), yakiwemo:

1_Usiku wa Kumbukumbu ya Mashahidi (tarehe 19 Aban) kwa ushirikiano na Chuo cha Sanaa cha Mapinduzi ya Kiislamu.

2_Kumbukumbu kuu ya mashahidi (tarehe 21–22 Aban / Sawa na tarehe 12-13 Novemba) katika eneo la Imam Reza (a.s) Complex lililo karibu na makao makuu ya kikosi hicho.

Maonyesho ya Mafanikio ya Kikosi cha Anga

Sheikh Naderi alitangaza kuwa kuanzia tarehe 17 hadi 23 Aban, Hifadhi ya Taifa ya Anga (National Aerospace Park) itakuwa wazi kwa wananchi, familia na wapenzi wa maendeleo ya kijeshi ili kutembelea na kuona kwa karibu uwezo wa makombora, droni, na teknolojia za kisasa zilizotengenezwa na wataalamu wa ndani ya Iran.

Miradi ya Kiutamaduni na Filamu

Aidha, katika kipindi hicho, kutazinduliwa kazi mbili za muziki:

Wimbo wa “Eghtedar” (Ujasiri) kwa mfumo wa orchestra. Wimbo wa “Rafiq” (Rafiki) uliotungwa na mwanamuziki Abazari Ruhi.

Vilevile, filamu ya maandishi “Sibestan” itarushwa kupitia televisheni za taifa, ikionyesha juhudi za kikosi hicho katika kusaidia wananchi waliokumbwa na maafa kama mafuriko, matetemeko na moto katika maeneo ya pembezoni mwa nchi. “Shahidi Hajizadeh daima alisisitiza umuhimu wa kuwahudumia watu — hili ndilo jambo la msingi katika utamaduni wetu wa kijeshi,” alisema Naderi.

Filamu na Miradi ya Baadaye

Amehitimisha kwa kusema kuwa, kuna miradi kadhaa ya filamu na tamthilia kuhusu mashahidi wakubwa wa Kikosi cha Anga ambayo ipo kwenye hatua za maandalizi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuendeleza kumbukumbu ya mashujaa wa taifa.

Kwa muhtasari:

Kama alivyoeleza Hujjatul Islam Naderi, nguvu ya Iran ya leo si tu katika silaha na teknolojia, bali ni katika roho ya kujitolea na sadaka ya mashahidi waliotoa maisha yao kwa ajili ya imani, uadilifu na ustawi wa Iran ya Kiislamu.