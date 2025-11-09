Iran yatangaza makombora yake ya masafa marefu (ICBM) yenye uwezo wa kufika hadi kilomita 10,000

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kwamba makombora yake mapya ya kivita aina ya Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) yatakuwa tayari kuingia rasmi katika huduma hivi karibuni, yakiwa na uwezo wa kufika umbali wa takriban kilomita 10,000.

Kiwango hiki cha masafa kinamaanisha kwamba, kwa nadharia, kombora hilo linaweza kufika sehemu kubwa ya Ulaya, sehemu za Amerika Kaskazini, na hata baadhi ya maeneo ya Marekani.

1️⃣ Maelezo ya tangazo

Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran kama vile Tasnim News Agency na ripoti za kimataifa, makombora hayo yanatajwa kuwa karibu kukamilika na kuanza kutumika rasmi katika jeshi la Iran.

Kulingana na ripoti ya Army Recognition, tangazo hilo limewasilishwa kama sehemu ya mpango wa kujenga uwezo wa kujilinda na kuimarisha teknolojia ya ulinzi ya taifa hilo.

2️⃣ Uwezo wa kiufundi

i) Kigezo cha kombora cha ICBM ni kile kinachoweza kuvuka zaidi ya kilomita 5,500 , na hivyo uwezo wa kilomita 10,000 ni hatua kubwa ya kiteknolojia.

, na hivyo uwezo wa kilomita 10,000 ni hatua kubwa ya kiteknolojia. ii) Changamoto kuu katika kutengeneza makombora ya aina hii ni kutengeneza injini zenye nguvu za hatua kadhaa , mfumo wa mwongozo sahihi , na vifaa vinavyostahimili joto na kasi kubwa wakati wa kuingia tena katika anga (re-entry) .

, , na . ili) Wataalamu wengi wa kijeshi wanaona kuwa bado hakuna uthibitisho huru kwamba Iran imefanikiwa kufanya jaribio kamili la kombora lenye uwezo huu, hivyo taarifa hii inachukuliwa zaidi kama tamko la kisiasa na la kimkakati.

3️⃣ Athari za kimkakati na kisiasa

Tangazo hili linaonyesha mabadiliko katika mkakati wa ulinzi wa Iran — kutoka kujihami kikanda hadi kufikia uwezo wa kimataifa wa kiulinzi.

i) Kwa Ulaya na Marekani, madai haya yanachukuliwa kuwa changamoto mpya ya kiusalama , kwani yanapanua wigo wa kile kinachoitwa “tishio la makombora ya Iran.”

, kwani yanapanua wigo wa kile kinachoitwa “tishio la makombora ya Iran.” ii) Kwa Iran yenyewe, tangazo hili linaweza kutazamwa kama ujumbe wa kisiasa kwa mataifa ya Magharibi kwamba nchi hiyo inaendelea kuimarisha uwezo wake licha ya vikwazo na shinikizo la kimataifa.

kwa mataifa ya Magharibi kwamba nchi hiyo inaendelea kuimarisha uwezo wake licha ya vikwazo na shinikizo la kimataifa. ili) Nchi jirani za Kiarabu kama Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zimeripotiwa pia kuwa na wasiwasi kuhusu athari za maendeleo haya katika usalama wa eneo la Ghuba ya Uajemi.

4️⃣ Tathmini ya wataalamu

Ripoti kadhaa za kimataifa zinasema kwamba, hadi sasa, Iran ina makombora ya masafa ya kati (Medium-Range Missiles) yenye uwezo wa kufika kati ya kilomita 2,000 hadi 3,000 pekee.

Hivyo, uwezo wa kufikia kilomita 10,000 unaweza kuwa nadharia zaidi kuliko uwezo uliothibitishwa.

Wachambuzi wa kijeshi wanasisitiza kuwa, hata kama kombora linaweza kufikia umbali huo, bado ni lazima lijaribiwe kwa mafanikio, liwe na mfumo wa usahihi (accuracy), na liweze kubeba mzigo wa kivita unaofaa.

5️⃣ Mwisho

Tangazo la Iran kuhusu makombora yake mapya ya masafa marefu linaonyesha ukuaji wa haraka wa teknolojia ya kijeshi ya taifa hilo na pia linaonekana kama ujumbe wa kisiasa wa onyo kwa wapinzani wake wa Magharibi.

Hata hivyo, hadi sasa, hakuna uthibitisho wa wazi kwamba makombora hayo yamejaribiwa au yanafanya kazi kwa ufanisi kamili.

Ikiwa yatafanikiwa, uwezo wa kilomita 10,000 utaiweka Iran miongoni mwa mataifa machache duniani yenye uwezo wa kuzindua makombora yanayoweza kuvuka mabara.