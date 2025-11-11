Uwezekano wa Makubaliano Kati ya Washington na Ankara: Uwepo wa Uturuki Nchini Syria kwa Kubadilishana na Kutoshiriki Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA, vyanzo vya habari vya Israeli vimeripoti uwezekano wa makubaliano kati ya Marekani na Uturuki, ambapo Washington itakubali uwepo wa Uturuki nchini Syria, kwa sharti kwamba Ankara ijizuie kushiriki katika Ukanda wa Gaza; makubaliano ambayo yameambatana na upinzani wa Israeli dhidi ya uwepo wa Uturuki huko Gaza.

Kulingana na ripoti kutoka kwa chaneli ya "Israel News 24", serikali ya Marekani inatafakari mpango ambapo Uturuki itapewa ruhusa ya kuwa na uwepo wa kijeshi au kisiasa nchini Syria kama fidia ya kutoshiriki Gaza.

Amichai Stein, mhariri wa masuala ya kidiplomasia wa chaneli hiyo, alitangaza kwamba Uturuki imekuwa ikichunguza kambi za zamani za jeshi la Syria katika wiki za hivi karibuni ili kupata mahali pazuri pa kuweka vikosi vyake.

Stein aliongeza: "Makubaliano haya yanamaanisha kuwa Uturuki inanyimwa uwepo huko Gaza kwa sababu Israeli inapinga, lakini huwezi kumwambia Marekani 'hapana' mara mbili; yaani, Israeli haiwezi kupinga uwepo wa Uturuki huko Gaza na pia kupinga uwepo wake huko Syria."

Alisisitiza kuwa uwepo wa Uturuki nchini Syria ni muhimu sana kwa Ankara, na maafisa wa Uturuki hawana nia ya kuachana na lengo hilo. Kwa sababu hiyo, Washington inataka kuunda aina ya "fidia" kwa Uturuki kwa kuruhusu uwepo nchini Syria.

Wakati huo huo, Stein aliripoti nia ya serikali ya Marekani ya kuanza duru mpya ya mazungumzo kati ya Syria na Israeli. Pia alidai kuwa tofauti kati ya pande hizo si kubwa sana na kwamba baadhi ya masuala yanaweza kutatuliwa, ingawa kuna changamoto, lakini tofauti za kimsingi hazionekani.