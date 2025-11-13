Ombi Rasmi la Trump kwa Herzog la Kumsamehe Netanyahu

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu gazeti la Kizayuni Yedioth Ahronoth, Rais wa utawala huo, Isaac Herzog, alitangaza kuwa amepokea barua rasmi kutoka kwa Rais wa Marekani, Donald Trump, ambayo inamtaka kumsamehe kabisa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu.

Katika barua hiyo yenye nembo rasmi ya Ikulu ya White House, Trump alimtaja Netanyahu kama waziri mkuu mwenye nguvu ambaye umakini wake haupaswi kupotea na masuala haya.

Barua Rasmi ya Trump kwa Herzog ya Kumsamehe Netanyahu

Katika barua hiyo, Trump alielezea kesi za kisheria dhidi ya Netanyahu kuwa za kisiasa na zisizo za haki, akisema: "Ni wakati wa kumsamehe Bibi na kukomesha mgogoro huu wa kisheria."

Ofisi ya Rais wa utawala wa Kizayuni, ikijibu barua hiyo, iliandika: "Herzog anamheshimu sana Trump na amesifu daima uungaji mkono wake usio na masharti na jukumu lake muhimu katika kuimarisha usalama wa Israel, lakini yeyote anayetaka msamaha lazima atoe ombi rasmi la msamaha kulingana na kanuni."

Trump anadai msamaha kwa Netanyahu kwa kesi ya ufisadi, wakati ambapo waziri mkuu wa utawala wa uvamizi anasakwa na vyombo vya sheria vya kimataifa kwa kufanya uhalifu wa kivita huko Gaza.