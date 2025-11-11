Uchambuzi wa Jarida la Kizayuni Kuhusu Nguvu ya Makombora na Uwezo wa Kikanda wa Iran: Imara na Inaelekea Kwenye Uzuiaji wa Kisasa Zaidi

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- vyanzo vya Kizayuni na Kimarekani vimeeleza juu ya kasi ya ajabu ambayo Iran inajenga upya na kuongeza uwezo wake wa ulinzi wa kijeshi, jambo lililowavutia wachambuzi wengi wa masuala ya usalama.

Jarida la Kizayuni Yedioth Ahronoth limeandika kuwa licha ya mashambulizi ya Marekani, Iran inaendelea kwa kasi kuboresha ghala lake la makombora na imeweza kudumisha sehemu kubwa ya programu yake ya nyuklia.

Gazeti hilo limeongeza kudai kuwa uranium yenye kiwango cha utajiri wa 60% imehamishwa hadi kituo cha siri, na sekta ya makombora ya Iran inafanya kazi usiku na mchana. Pia limeonya kwamba majibu ya Iran kwa shambulio lolote la Israel yatakuwa makali zaidi kuliko wakati wowote uliopita.

Wakati huohuo, gazeti la New York Times la Marekani limeripoti kuwa maafisa wa kijeshi wa Iran wamesema: “Katika vita vijavyo, Iran inaweza kufyatua makombora 2,000 kwa wakati mmoja ili kuvunja ulinzi wa anga wa Israel, badala ya makombora 500 ndani ya siku 12.”

Kujengwa Upya kwa Nguvu ya Makombora ya Iran: Kuzuia Kunakoendelea Kuimarika

Katika uchambuzi mpya wa Yedioth Ahronoth, mhariri wa kijeshi Ron Ben-Yishai ameandika kuwa licha ya mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel katika miezi iliyopita, Iran imeendelea kuwa na uwezo mkubwa wa makombora, ikionyesha uhai, ufanisi na kasi ya kujengwa upya.

Ripoti hiyo inakiri kuwa Iran bado ni nguvu ya kikanda yenye uwezo wa kweli wa kuzuia mashambulizi, uwezo ambao haujapungua, bali unaongezeka na kuimarika.

Kurejeshwa kwa Miundombinu ya Mafuta Magumu na Uzalishaji wa Makombora

Jarida hilo linaeleza kuwa baada ya mashambulizi ya Juni 2025, Iran ilianza haraka kurekebisha na kufufua vituo vyake vya uzalishaji wa mafuta magumu vinavyotumika kutengeneza makombora.

Sehemu kubwa ya mistari ya uzalishaji sasa imeanza tena kazi. Ingawa kumekuwa na upungufu wa vifaa maalum kama “planetary mixers”, Tehran inadaiwa kushirikiana na China, Urusi na Korea Kaskazini kuziba mapungufu hayo.

Kwa mujibu wa makadirio yao, Iran kwa sasa inamiliki makombora ya masafa ya kati kati ya 1,000 hadi 1,500, licha ya takriban 1,000 kuharibiwa katika mashambulizi ya Israel, jambo linaloonyesha kwamba uwezo wake wa ulinzi na mashambulizi bado uko juu.

Mbinu za Uhamaji na Uhai wa Uwezo wa Kijeshi

Wachambuzi wa kijeshi wa Israel wamesema kuwa Iran imeweza kulinda uwezo wake wa kurusha makombora kutokana na matumizi ya:

Vifaa vya kurushia vinavyohamishika (mobile launchers) ,

, Mitandao ya vichuguu vya chini ya ardhi , na

, na Usambazaji wa kimkakati wa maeneo ya kijeshi.

Mbinu hizi zimehakikisha kuwa hata katika vita vikubwa, Iran inaweza kutoa majibu ya haraka na sahihi bila kupoteza nguvu zake.

Mikakati Mitatu Mikuu ya Ulinzi ya Tehran

Uchambuzi huo unaeleza kuwa vipaumbele vya kiusalama vya Iran vinafafanuliwa katika ngazi tatu:

Mpango wa makombora — unaendelea kukua na kuboreshwa. Mtandao wa vikosi vya muqawama — unaojumuisha Hizbullah (Lebanon), Ansarullah (Yemen), Hamas (Palestina) na makundi ya Kishia Iraq, kama ngome za ulinzi wa Iran katika maeneo mbalimbali. Mpango wa nyuklia usio wa kijeshi — Iran inakadiriwa kuwa na karibu kilo 400 za uranium iliyorutubishwa kwa 60%, lakini hakuna dalili ya maendeleo ya silaha za nyuklia.

Changamoto za Kiufundi na Hatua za Kujitegemea

Sehemu nyingine ya ripoti inasema kuwa mifumo ya rada na tahadhari za mapema za Iran iliharibiwa kidogo katika mashambulizi ya hivi karibuni, lakini hali hiyo ni ya muda tu na haijaathiri mkakati wa uzuiaji.

Kufukuzwa kwa wakaguzi wa IAEA kumeongeza usiri wa Iran lakini pia imeimarisha uhuru wake wa kufanya maamuzi ya ulinzi.

Onyo la Makosa ya Kihisabati kwa Upande wa Pili

Mwandishi wa Yedioth Ahronoth anahitimisha kwa onyo kuwa kauli kali za baadhi ya wanasiasa wa Israel na Marekani zinaweza kutafsiriwa Tehran kama dalili ya shambulio linalokaribia, jambo ambalo lina.