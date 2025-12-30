Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Leonid Slutsky, Mwenyekiti wa Kamati ya Masuala ya Kimataifa ya Duma ya Urusi, katika mahojiano na TASS alisema: "Uhusiano kati ya Beijing na Washington utaimarika tu wakati Marekani itakapoacha kuunga mkono wanaotaka kujitenga wa Taiwan." Alielezea suala la Taiwan kama mgogoro wa "muda mrefu na wenye mizizi."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alitangaza Jumatatu kuwa mazoezi ya kijeshi ya China ni hatua muhimu ya kulinda mamlaka ya nchi. Jeshi la China lilianza mazoezi ya "Mission Justice 2025" kwa kutumia ndege za kivita na makombora, siku 11 baada ya Marekani kutangaza mauzo ya silaha ya dola bilioni 11.1 kwa Taiwan.