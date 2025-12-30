Trump: Mazoezi ya kijeshi ya China karibu na Taiwan hayatii wasiwasi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu "South China Morning Post", Donald Trump akijibu swali kuhusu uwezekano wa China kutumia nguvu kudhibiti kisiwa cha Taiwan, alisema: "Nina uhusiano mzuri sana na Rais Xi Jinping wa China, na hajaniambia lolote kuhusu suala hili. Sidhani kama China inataka kufanya kitu kama hicho." Aliongeza kuwa mazoezi ya China si ya kutisha: "Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. China imekuwa ikifanya mazoezi haya kwa miaka 20 hadi 25."

Wakati huo huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alitangaza kuwa mazoezi ya "Mission Justice 2025" ni hatua muhimu ya kulinda mamlaka ya nchi na jibu kwa nguvu za kigeni zinazoingilia masuala ya ndani. Jeshi la China lilitumia ndege za kivita, mabomu, na makombora kufanya shambulio la kuigiza kutoka pande kadhaa kuelekea kisiwani humo.