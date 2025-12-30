Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, Dmitry Medvedev, Naibu Mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, aliandika kupitia mtandao wa X: "Volodymyr Zelensky anajaribu kuvuruga mchakato wa kutatua mgogoro. Anataka vita. Kuanzia sasa, atalazimika kujificha hadi mwisho wa maisha yake yasiyo na thamani."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kuwa Ukraine ilifanya shambulio la kigaidi dhidi ya makazi ya Rais Vladimir Putin katika mkoa wa Novgorod kwa kutumia droni 91. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alitangaza kuwa hatua ya Ukraine ya kulenga makazi ya Putin italipizwa kisasi. Shambulio hili limetokea huku matumaini ya amani yakiongezeka baada ya mkutano wa Zelensky na Donald Trump.