Trump Akiri Kushiriki katika Jinai

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Kauli ya hivi karibuni ya Donald Trump, rais wa Marekani, imeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya Marekani katika kuunga mkono Israel. Trump alisema wazi:

“Tumeisaidia Israel kwa kiasi kikubwa sana; kama isingekuwa sisi, leo Israel isingekuwepo.”

Kwa mujibu wa wachambuzi, kauli hiyo ni ushahidi wa wazi wa msaada wa kisiasa, kijeshi na kifedha ambao Marekani imekuwa ikiutoa kwa Israel kwa miongo kadhaa. Wanaona kwamba msaada huo umechangia kuendelezwa kwa uvamizi, ukaliaji wa ardhi na vitendo vya ukandamizaji dhidi ya wananchi wa Palestina.

Wadadisi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa kauli ya Trump inaondoa madai ya Marekani kujionesha kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote, na badala yake inaonyesha ushiriki wa moja kwa moja katika sera na vitendo vinavyokosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa.

Kauli hiyo pia imezua maswali mazito kuhusu uwajibikaji wa kimaadili na kisheria wa Marekani kutokana na athari za kibinadamu zinazosababishwa na uungaji mkono huo.