Sa‘yi kati ya Safa na Marwa: Alama ya Imani na Nguzo Muhimu ya Hija na Umra

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwenyezi Mungu (SWT) anasema ndani ya Kitabu chake Kitukufu kuhusiana na kufanya Saayi baina ya vilima viwili vya Sara na Marwa ndani ya (Surat Al-Baqarah: 158):



﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾



Maana ya Jumla ya Aya Tukufu:

Aya hii inaeleza kuwa safa na marwa ni miongoni mwa alama (shaa'ir) za dini ya Mwenyezi Mungu, na kwamba kufanya sa‘yi baina ya vilima viwili katika Hija au Umra hakuna dhambi wala lawama yoyote. Aya hii iliteremka ili kuondoa hofu na mashaka yaliyokuwepo kwa baadhi ya Waislamu kutokana na mila za zama za ujahilia.



Ufafanuzi wa Kina wa Aya



1. ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾



Safa na Marwa ni vilima viwili vilivyopo Makka, navyo ni miongoni mwa alama za wazi za ibada ya Mwenyezi Mungu. Kufanya sa‘yi baina yake ni ibada halali na tukufu katika Uislamu, na ni sehemu ya ibada ya Hija na Umra.



2. ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾



فلا جناح عليه: Maana yake hakuna dhambi wala lawama juu yake.



أن يطوف بهما: Yaani kufanya sa‘yi baina ya Safa na Marwa.



Kwa mujibu wa wanazuoni, sa‘yi ni nguzo ya Hija na Umra, na hoja ya wajibu wake inathibitishwa zaidi na matendo na kauli za Mtume (saww) aliposema:



«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»



“Chukueni kutoka kwangu ibada zenu.”



Sababu ya kushuka kwa Aya

Baadhi ya Waislamu wa mwanzo walikuwa wakihisi uzito au shaka katika kufanya sa‘yi kwa sababu ya mila za kipagani za kabla ya Uislamu. Aya hii ilikuja kuondoa hofu hiyo na kuthibitisha uhalali wa ibada hii.



3. ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾



Aya hii inaeleza kuwa yeyote anayezidisha katika ibada au kutenda mema zaidi, kama kufanya ibada za ziada au matendo mengine ya kheri, basi Mwenyezi Mungu atamlipa:



شَاكِرٌ: Mwenyezi Mungu hulipa hata kama amali ni ndogo.

عَلِيمٌ: Anajua kwa undani nia na kiwango cha juhudi za mja



Kwa kuhitimisha:

Aya hii tukufu inathibitisha kuwa sa‘yi baina ya Safa na Marwa ni sehemu muhimu ya ibada ya Hija na Umra, na kwamba hakuna dhambi wala lawama katika kuitekeleza. Kinyume chake, ni ibada iliyoidhinishwa na Qur’ani na kusisitizwa na Sunna ya Mtume ﷺ, na aya imekuja mahsusi kuondoa shaka na uzito uliokuwepo katika nyoyo za watu kuhusu ibada hii.