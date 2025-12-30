Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, Vadim Gigin, mbunge wa Belarus, alitangaza kuwa shambulio la jeshi la Ukraine dhidi ya makazi ya Rais wa Urusi Vladimir Putin ni hatua kubwa kuelekea kusambaratika kwa utawala wa Kyiv. Aliandika kupitia Telegram: "Hotuba ya jeuri ya Volodymyr Zelensky wakati wa Krismasi ilikuwa tishio la moja kwa moja. Utawala wa Kyiv umeweka dau katika mzunguko mpya wa mivutano na Urusi."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kuwa Ukraine ilifanya shambulio la kigaidi dhidi ya makazi ya Rais katika mkoa wa Novgorod kwa kutumia droni 91. Shambulio hili limetokea huku matumaini ya amani yakiongezeka baada ya mkutano wa Zelensky na Donald Trump. Nchi za Ulaya, hususan Uingereza, ni miongoni mwa wapinzani wakuu wa amani, na baadhi ya maafisa wa Urusi wameishutumu London kwa kuhusika katika shambulio hilo.