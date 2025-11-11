Gazeti la Kiebrania: Uwezo wa Kombora wa Iran Unaongezeka

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Yaum, gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba Iran inaongeza uwezo wake wa kombora kwa kasi kubwa, licha ya uchokozi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni.

Ripoti hiyo inasema kwamba mtandao wa CNN pia umerejelea kuanza tena kwa uzalishaji wa makombora ya balistiki na Iran. Iran inaweza kuzalisha mamia ya makombora.

Ripoti hiyo inaendelea kusisitiza kwamba Wairani wanakuza akiba yao ya makombora kwa lengo la kujiandaa dhidi ya uchokozi wowote mpya.

Ikumbukwe kwamba wakati wa vita vya siku 12 vilivyowekwa, katika wimbi la mashambulizi ya kulipiza kisasi ya makombora ya Iran dhidi ya maeneo yanayokaliwa, maeneo muhimu na nyeti ikiwemo vituo vya siri vya ujasusi na maabara za kibiolojia za utawala wa Kizayuni yalilengwa.