Waziri Mkuu wa Iraq Atangaza Kuanza kwa Mazungumzo ya Kuunda Serikali Mpya

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, Waziri Mkuu wa Iraq, Mohammed Shia' al-Sudani, alitangaza kuanza mara moja kwa mazungumzo ya kuunda "serikali yenye ufanisi."

Alisema kuwa Muungano wa "Ujenzi na Maendeleo" unashikilia nafasi ya kwanza katika upigaji kura na utaendelea kushikilia nafasi hiyo kwa juhudi za watoto wake waaminifu.

Waziri Mkuu wa Iraq alisisitiza: "Serikali ijayo itazingatia maslahi ya makundi yote, hata wale waliosusia uchaguzi."