Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Aeleza Wasiwasi Kuhusu Vurugu za Wazayuni huko Ukingo wa Magharibi

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, akijibu vurugu za Wazayuni huko Ukingo wa Magharibi alisema: "Tuna wasiwasi kuhusu matukio yanayoendelea Ukingo wa Magharibi ambayo yanaweza kufunika na kudhoofisha hatua zetu huko Gaza."

Kuhusu Sudan, pia alisisitiza: "Usafirishaji wa silaha kwa Vikosi vya Msaada wa Haraka (RSF) nchini Sudan lazima usitishwe."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani alibainisha: "RSF hazishikamani na ahadi zao na lazima zizuiliwe kupata silaha."

Aliongeza: "Tunaweka shinikizo kwa nchi zinazoviunga mkono RSF kusitisha usambazaji wa silaha kwa vikosi hivi."

Rubio alisema: "Ukiukwaji unaofanywa na RSF umepangwa na madai kwamba vitendo hivi vinafanywa na vikosi visivyo rasmi si sahihi."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani pia alisema: "RSF wamehusika katika kutenda uhalifu dhidi ya raia, ikiwemo ubakaji wa wanawake."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Rubio alizungumzia suala la Venezuela na kudai: "Serikali ya Nicolás Maduro nchini Venezuela ni mfumo wa kigaidi unaohusishwa na dawa za kulevya, na Rais Trump atachukua hatua zote muhimu kudumisha usalama wa Marekani."

Wakati huo huo, Maduro, akijibu Rubio, alitangaza: "Kuna kampeni zinazoendelea kujaribu kuharibu taswira ya Venezuela na mapinduzi yake, na hicho ndicho ambacho ubeberu na mashirika ya kijasusi ya Marekani walifanya [zamani] na wanafanya [sasa]."