Orodha ya Viti vya Vyama vya Kishia Katika Bunge la Iraq Imetangazwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu tovuti ya habari ya Iraq "Al-Masala", kulingana na matokeo yaliyotangazwa, idadi ya viti vya vyama vya Kishia kote nchini Iraq ilifichuliwa.

Kulingana na ripoti hiyo, Muungano wa Ujenzi Mpya na Maendeleo unashika nafasi ya kwanza kwa viti 46, Muungano wa Dawa al-Qanun (Utawala wa Sheria) unashika nafasi ya pili kwa viti 30, Harakati ya Al-Sadiqun inashika nafasi ya tatu kwa viti 27, na Shirika la Badr linashika nafasi ya nne kwa viti 18.

Aidha, Qawiy al-Dawla kwa viti 18, Huqouq kwa viti 6, Al-Asas kwa viti 8, Ishraq Kanoun kwa viti 8, At-Tasmeem kwa viti 6, na Abshir ya Iraq kwa viti 4 zilifuata katika safu za juu zaidi za idadi ya kura zilizopigwa kati ya vyama vya Kishia.