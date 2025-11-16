Shinikizo la Israel kwa Trump: Kuanzisha Uhusiano wa Kawaida na Saudi Arabia ni Sharti la Uuzaji wa Ndege za Kijeshi za F-35

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Serikali ya Israel imejaribu tena kutumia ushawishi wake katika mfumo wa kisiasa wa Marekani kukuza mradi wa uhusiano wa kawaida na Saudi Arabia. Kwa mujibu wa ripoti ya tovuti ya Marekani Axios, «Israeli» imeomba kwa Rais Donald Trump kwamba mauzo yoyote ya ndege za kivita za kisasa za F-35 kwenda Saudi Arabia yafanyike tu iwapo Riyadh itakuwa imeanzisha uhusiano kamili na Tel Aviv.

Msimamo huu umeibuliwa kabla ya safari ya Mohammed bin Salman, Waziri Mkuu na Mnasaba wa Kiarabu, kwenda Washington; safari ambayo anatarajiwa kukutana na Trump kujadili mkataba wa usalama wa Marekani–Saudi Arabia, kifurushi cha silaha za F-35, na juhudi za Washington kuendeleza mchakato wa kawaida wa uhusiano wa Saudi–Israeli.

Axios inaripoti kuwa Trump mwezi uliopita, katika mazungumzo ya simu na Bin Salman, alitaja kumalizika kwa vita vya Gaza na kuomba hatua ya haraka katika mchakato wa kawaida wa uhusiano na Israeli. Pia, katika ndege ya rais, alithibitisha kwamba atajadili jambo hili moja kwa moja katika kikao chake na Bin Salman na kwamba anachunguza mkataba wa silaha unaojumuisha ndege za F-35.

Wakili wa Israel wamesisitiza kwa serikali ya Trump kwamba uhamisho wa ndege hizi kwenda Riyadh unapaswa kuwa chini ya sharti la uhusiano wa kawaida kabisa. Mmoja wao ametoa onyo kwamba kutoa silaha hizi za kisasa bila kupata faida ya kisiasa kutoka Saudi Arabia kutakuwa «kosa na matokeo yake kuwa kinyume».

Vyanzo vya Kiyahudi pia vimeonyesha tofauti ya msimamo wao dhidi ya Uturuki; tofauti na upinzani mkali kwa uhamisho wa F-35 kwenda Ankara, wanaona kuwa kupewa Saudi Arabia hakuleti hofu kubwa, mradi tu kitendo hicho kiwe katika mfumo wa «ushirikiano wa usalama wa kikanda» na makubaliano ya kawaida yaliyopanuliwa.

Hata hivyo, maafisa wa Marekani wanakiri kuwa kuna tofauti kubwa kati ya masharti ya Riyadh na matakwa ya Tel Aviv. Saudi Arabia inataka ahadi «ya kuaminika, isiyoweza kubatilishwa na yenye ratiba» kutoka kwa Benjamin Netanyahu kuhusu kuundwa kwa serikali ya Kipalestina; ombi ambalo Waziri Mkuu wa Israeli amekataa. Hivyo basi, Tel Aviv inatumai Trump atamshawishi Bin Salman kubadilisha masharti yake na kurahisisha mazungumzo ya tatu kati ya Marekani, Saudi Arabia na Israeli.

Wakili wa Israeli wakiashiria dhana ya «Ufaida wa Kijeshi wa Kiasili» (QME) kutoka Marekani, wanasema kuwa uwekaji wa F-35 Saudi Arabia unaweza kubadilisha usawa wa kijeshi wa kikanda na wataomba Washington kutoa dhamana mpya za usalama. Mmoja wa maafisa wa Israel ameeleza kwamba muda wa ndege kutoka Saudi Arabia hadi maeneo yaliyokaliwa ni dakika chache tu, na kwa hiyo Tel Aviv inaweza kudai kwamba ndege hizi zisizipatikane katika vituo vya magharibi mwa Saudi Arabia.

Kumbuka kuwa «Ufaida wa Kijeshi wa Kiasili» (QME – Qualitative Military Edge) ni dhana inayotumika na Marekani kuelezea ahadi rasmi ya kuhifadhi faida ya kijeshi ya Israeli juu ya nchi zote za kikanda. Ahadi hii imedhamiriwa katika sheria za Kongresi ya Marekani tangu 2008 na inawawezesha Washington kuendesha mkataba wowote wa silaha na nchi za kikanda tu ikiwa hakutaharibu faida ya kijeshi ya Israeli.

Kama ilivyotokea katika makubaliano ya kawaida ya 2020 na Umoja wa Falme za Kiarabu, Israeli ilikubali mauzo ya F-35 kwenda Abu Dhabi kwa sharti la dhamana sawa; lakini mkataba huo hatimaye ulifeli kutokana na vizuizi vikubwa vilivyowekwa na Washington na hofu za kiteknolojia za Marekani kuhusu ushirikiano wa Abu Dhabi na China.

Sasa Saudi Arabia ipo katika nafasi sawa. Pentagon bado ina wasiwasi kuhusu uhamisho wa teknolojia nyeti sana ya F-35 kwenda Riyadh. Ripoti za kiusalama za Marekani zinaonya kwamba China inaweza kupata ufikiaji wa mifumo ya ndege hii kupitia ushirikiano wa kiusalama na kiteknolojia unaoendelea na Saudi Arabia. Hivyo basi, licha ya shinikizo la serikali ya Trump kufanikisha mkataba wa mabilioni ya dola wa ndege 48 za F-35, maafisa wa ulinzi wa Marekani bado wanataka kuwekwa kwa vizuizi vikubwa na dhamana za kina za operesheni.

Hali hii inaleta wasiwasi kwa Riyadh, kwani wanaogopa kuwa kama ilivyokuwa kwa UAE, watatoa faida kubwa kisiasa lakini hatimaye Marekani inaweza kuchelewesha au kuzuwia mkataba huo.