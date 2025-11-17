Wall Street Journal: Umaarufu wa Hamas Gaza Umeongezeka Baada ya Usitishaji Vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, gazeti la Marekani la Wall Street Journal lilielezea kuongezeka kwa umaarufu wa Harakati ya Hamas miongoni mwa Wapalestina wa Gaza tangu usitishaji vita, na liliandika kwamba hili ni changamoto kwa mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha vita huko Gaza kupitia kunyang'anywa silaha kwa harakati hiyo.

Kulingana na gazeti hilo, mwezi uliopita, huku usitishaji vita ukisimama imara na vikosi vya Israeli vikirudi nyuma, wapiganaji wa Hamas walijitokeza tena barabarani kama maafisa wa polisi na usalama wa ndani, wakifanya doria na kuwalenga wahalifu.

Hazem Surour, mfanyabiashara katika jiji la Gaza, alisema kwamba hakuna mtu isipokuwa Hamas anayeweza kusitisha kuvunjika kwa usalama, wizi, na uvunjifu wa sheria, na kwa sababu hiyo, watu wanaiunga mkono.

Kulingana na ripoti ya Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Masuala ya Kibinadamu, kabla ya usitishaji vita, zaidi ya 80% ya misaada ya kibinadamu iliyotolewa na Umoja wa Mataifa na mashirika washirika wake ilikuwa ikikamatwa na magenge yenye silaha huko Gaza.

Hata hivyo, mwezi uliopita, kiwango cha wizi kilipungua hadi karibu nusu ya mizigo, jambo ambalo lilitokana na kuongezeka kwa mtiririko wa misaada na kuzuia uhalifu na polisi wa Hamas waliovaa sare za bluu.

Gazeti hilo linaamini kwamba kupungua kwa kiwango cha uhalifu na kuendelea kwa uungwaji mkono kwa upinzani wenye silaha dhidi ya utawala wa Kizayuni kumewezesha Hamas kurejesha hadhi yake na kuweka udhibiti bora zaidi juu ya Ukanda wa Gaza, kiasi kwamba kulingana na kura za maoni, Wapalestina wengi na wachambuzi katika maeneo mbalimbali ya Gaza wana mtazamo wa kimantiki zaidi kwa kundi hili lenye silaha.

Katika kura ya maoni iliyochapishwa mwezi uliopita na Kituo cha Palestina cha Utafiti wa Kisiasa na Utafiti, 51% ya wakaazi wa Gaza walioshiriki katika utafiti huo walionyesha maoni chanya kuhusu utendaji wa Harakati ya Hamas wakati wa vita, idadi ambayo imeongezeka ikilinganishwa na vipindi vya nyuma.

Wall Street Journal iliongeza kuwa kuongezeka kwa uungwaji mkono wa Wapalestina kwa Hamas kunaweza kutatanisha juhudi za kuhamisha mpango wa Trump katika awamu ya pili.

Kulingana na ripoti hiyo, Wapalestina wengi walioshiriki katika kura ya maoni walipinga ombi la mpango wa Trump la kunyang'anya silaha Hamas. Wengi wa washiriki katika kura hiyo ya maoni pia wanapinga kuingia kwa kikosi cha kimataifa chenye jukumu la kunyang'anya silaha harakati hiyo.