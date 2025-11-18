Kuendelea kwa Mjadala Mkali Kuhusu Mbio ya Hisani ya Msikiti wa East London; Wito Watolewa kwa Mapitio ya Sera ya Utenganisho wa Jinsia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Msikiti wa “East London” umelazimika kupitia upya sera zake tena baada ya mlipuko mkubwa wa malalamiko kuhusu utenganishaji wa kijinsia katika mbio za hisani. Tukio hili, lililofanyika mwezi uliopita katika Victoria Park, London, lilikuwa limepangwa kwa “wanaume, wavulana wa rika zote, na wasichana chini ya miaka 12,” jambo ambalo lilipelekea shambulizi la vyombo vya habari lililojaa hofu dhidi ya Uislamu na mjadala mkubwa.

Mbio za hisani za “Muslim Charity Run,” zilizoandaliwa kwa kushirikiana na Msikiti wa East London na Kituo cha Kiislamu cha London, zilivutia mamia ya washiriki na wadau, lakini zilikosolewa na vyombo vya habari vya mainstream vya Uingereza. Waliokuwa wakikosolewa walidai kuwa tukio hilo lingepaswa kuwa jumuishi zaidi ili kuepuka kuendeleza “mtazamo hasi.” Hata hivyo, Tume ya Usawa na Haki za Kibinadamu ya Uingereza (EHRC) ilitangaza kuwa haina mpango wa kuchukua hatua zaidi kwa sasa, na inasubiri kupitia upya sera mpya kabla ya tukio la mwaka ujao.

Msemaji wa haki za binadamu wa Uingereza alisema kuwa waandaaji wamejitolea kupitia upya sera na muundo wa tukio, na kwamba iwapo malalamiko mapya yataibuka, tume hiyo iko tayari kukagua tena. Kulingana na baadhi ya vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na Daily Mail, waandaaji wameahidi kuwa mwaka ujao wanawake wa rika zote wataruhusiwa kushiriki; dai hili bado halijathibitishwa wala kupingwa na msikiti.

Licha ya ukosoaji huu, Msikiti wa East London umesisitiza kuwa tukio lilifanyika kikamilifu kando na sheria zilizopo, na “mbio za kijinsia kimoja” ziko halali chini ya Kifungu cha 195 cha Sheria ya Usawa ya 2010. Msemaji wa msikiti alibainisha kuwa kuna mifano mingi ya matukio kama haya kote Uingereza, ikiwemo mashindano ya wanawake na vipindi vya kuogelea katika vituo vya jamii ya Kiyahudi. Aliiita madai yanayohusu ukiukaji wa sheria ya usawa kuwa “ya uongo kabisa.”

Awali, Sophia Alam, mkurugenzi wa programu za msikiti na msimamizi wa “Maryam Centre” kwa ajili ya wanawake, alisema kuwa hakuna miongoni mwa wanawake wa msikiti aliyejulisha kutoridhishwa au kutoa malalamiko kutokana na tukio hili. Aliongeza kuwa, kama mwanamke, ni kichekesho kuona baadhi ya watu wakidhani wanahitaji kuokolewa; hawajui thamani za kidini za jamii yao.

Alifafanua kuwa muundo wa programu hii ulikuwa umebuniwa kulingana na matakwa ya jamii ya karibu, ili wanaume washiriki wakiwa na watoto wao. Sophia Alam pia alisema kuwa mwanzo uwepo wa usajili kwa wanawake ulikuwa upo, lakini ni mmoja au wawili tu waliokuwa tayari kushiriki. Alisisitiza kuwa hakuna aliyepingwa; ilikuwa ni matakwa ya jamii yenyewe.