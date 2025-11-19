Kuendelea kwa Mapigano Makali kati ya Jeshi la Sudan na Vikosi vya Mwitikio wa Haraka Kaskazini mwa Kordofan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- mapigano mazito yalizuka tena katika maeneo kadhaa ya Kordofan Kaskazini ambapo video mpya zinaonyesha vita vikifanyika katika mipaka mingi.

Vikosi vya Spear of Sudan vimetangaza kuwa kamanda wao, Abu Aqla Kikil, amelengi wa shambulio la kutaka kumuua na kujeruhiwa; majeraha yake ni madogo na baada ya matibabu ameendelea kuongoza wapiganaji wake. Kikil ni miongoni mwa makamanda waliojitenga na RSF na kujiunga na jeshi la Sudan tangu Oktoba 2024.

Mapigano ya ardhini yameendelea kwa siku ya tatu mfululizo katika maeneo ya magharibi na kaskazini mwa Kordofan na yamesababisha vifo na majeruhi kadhaa kutoka pande zote mbili.

Kikil alishambuliwa siku ya Jumatatu katika maeneo ya karibu na mji wa Umm Sayala kwa kutumia ndege zisizo na rubani za RSF; katika shambulio hilo walinzi wake watatu na kamanda mmoja wa uwanja waliuawa.

Kwa upande wake, RSF imedai kuwa imekataa mashambulizi ya Spear of Sudan na kuua au kuwakamata wapiganaji wengi wa upande pinzani.

Jeshi la Sudan mwanzoni mwa wiki lilizindua operesheni kubwa ya kurejesha maeneo ya Bara, Kazghil na Umm Sayala — operesheni kubwa zaidi tangu kuanguka kwa mji wa Al-Fashir.

Asubuhi ya Jumanne, jeshi lilifanya mashambulizi makubwa ya angani kwa kutumia droni dhidi ya ngome za RSF katika Al-Mazroub, Kordofan Kaskazini. Vyanzo vya ndani vimeripoti kuwa jeshi limepanua wigo wa mashambulizi yake karibu na Umm Sayala na Bara, ilhali RSF bado inashikilia ngome zake.

Mini Arko Minawi, gavana wa Darfur na kiongozi wa Harakati ya Ukombozi wa Sudan, amesema kuwa vikosi vya pamoja vinavyoongozwa naye vimepata ushindi katika Kordofan Kaskazini. Hata hivyo, RSF katika taarifa kwenye Telegram imedai kuwa imesababisha kushindwa kubwa kwa jeshi, ikidai kuua au kujeruhi mamia ya askari na kuteka magari na vifaa vya kijeshi.

Ukuta wa vita wa Kordofan unashuhudia mabadiliko ya haraka; jeshi linajaribu kuurejesha miji mikuu huku RSF ikihangaika kudhibiti barabara muhimu zinazounganisha Al-Obeid na Omdurman.

Mapigano yanaendelea kwa mbinu za kijeshi huku pande zote mbili zikichapisha video katika mitandao ya kijamii kudai ushindi. Kuongezeka kwa mapigano kunakuja wakati “kikundi cha nchi nne” kinachojumuisha Marekani, Saudi Arabia, UAE na Misri kinajaribu kusimamisha mpango wa kusitisha mapigano kwa miezi mitatu ili kuandaa mazungumzo ya kisiasa.