Gavana wa Texas Atangaza Ikhwanul Muslimin na Taasisi Kubwa ya Kiislamu Marekani kuwa Mashirika ya Kigaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Greg Abbott, Gavana wa chama cha Republican wa Jimbo la Texas, katika hatua yenye uhasama mkubwa dhidi ya jumuiya za Kiislamu, ametangaza Harakati ya Ikhwanul Muslimin na Baraza la Mahusiano ya Wamarekani na Waislamu (CAIR) - ambayo ndiyo taasisi kubwa zaidi ya kutetea haki za kiraia za Waislamu nchini Marekani - kuwa “mashirika ya kigaidi ya kigeni” na “mashirika ya uhalifu wa kimataifa.”

Uamuzi huu, iwapo utaanza kutekelezwa, unaweza kusababisha kufungwa kwa ofisi zote za CAIR katika jimbo la Texas.

Katika taarifa aliyotoa, Abbott pia ametangaza kizuizi cha umiliki wa ardhi ndani ya Texas kwa Baraza la CAIR. Haya yanajiri huku serikali ya shirikisho ya Marekani ikiwa haijawahi kuiweka Ikhwanul Muslimin au CAIR katika orodha ya mashirika ya kigaidi.

Abbott amedai kuwa hatua yake imelenga kuzuia “utekelezaji wa sheria za kigeni, ikiwemo Sharia,” na akaitaja Ikhwanul Muslimin kuwa “kikundi cha kigaidi chenye kujitolea kufanya jihadi,” akirejea baadhi ya nchi zinazokataza kundi hilo kama kisingizio.

Kuwekwa kwa CAIR katika Orodha ya Kigaidi ya Texas - Hatua Yenye Utata Mkubwa

Hatua yenye utata zaidi ni kuiweka CAIR katika orodha ya mashirika ya kigaidi, ilhali taasisi hii kwa miaka mingi imekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za Waislamu Marekani.

CAIR imehusika katika mambo mengi ya haki za kiraia, ikiwemo:

Kuachiliwa kwa mwanahabari wa Uingereza Sami Hamdi kutoka mikononi mwa Idara ya Uhamiaji ya Marekani.

kutoka mikononi mwa Idara ya Uhamiaji ya Marekani. Kutetea haki za wanafunzi, wafanyakazi na taasisi za Kiislamu.

Katika taarifa yake, Abbott alidai kuwa CAIR ni “taasisi ya Kiislamu yenye misimamo mikali” na kwamba, “kwa mujibu wa FBI,” imeanzishwa kama “kituo cha kuficha shughuli za Hamas” nchini Marekani—madai ambayo tayari yamekanushwa mara nyingi na watafiti wa masuala ya usalama na makundi ya kiraia.

Aidha, alinukuu kauli zilizodaiwa kutolewa na Nihad Awad, Mkurugenzi wa CAIR, akisema eti shirika hilo “linatafuta kueneza Sharia kupitia ushiriki wa Waislamu katika siasa za Marekani.”

Madai haya yametajwa mara kwa mara kuwa hayana msingi, ni propaganda, na yanatokana na “nadharia potofu za njama ambazo zimekosa uhalali wa kisayansi.”

Majibu Makali ya CAIR

CAIR ilitoa taarifa kali ikilaani hatua ya Abbott kama:

“jaribio la kueneza hofu dhidi ya Waislamu,” na

na sera ya kisiasa ya kukandamiza Waislamu wanaokosoa Serikali ya Israel.

CAIR imesema tayari imeshafungua kesi mara tatu dhidi ya Abbott kwa kukiuka Marekebisho ya Kwanza ya Katiba ya Marekani, na ikasisitiza kuwa ikiwa tangazo hili litageuka sheria kamili, itashtaki tena.

Shirika hilo limesema:

Kauli za Abbott ni “uzushi,” “uongo,” na “zinazotokana na nadharia zisizo na uthibitisho.”

Sababu kuu ya mashambulizi dhidi ya CAIR ni msimamo wake wa wazi katika kutetea haki za Wapalestina.

Historia ya Migogoro ya Abbott na Jamii ya Kiislamu

Katika miezi ya hivi karibuni, Abbott amehusishwa mara nyingi na matamshi au hatua zenye chuki dhidi ya Waislamu.

Mnamo Aprili 2025, alishtakiwa kwa kukandamiza kwa nguvu maandamano ya wanafunzi Waislamu wa vyuo vya Texas waliokuwa wakipinga vita vya Gaza, ambapo wanafunzi walidai walikamatwa “kwa sababu tu walikosoa operesheni ya Israel.”

Aidha, mradi mkubwa wa maendeleo wa EPIC City (eneo la ekari 400 linalohusishwa na msikiti wa EPIC Masjid) umekuwa ukilengwa na kampeni za kisiasa na vyombo vya habari. Abbott aliuita mradi huo “kambi ya Sharia,” ingawa uchunguzi wa haki za kiraia uliofanywa na Wizara ya Sheria ya Marekani baadaye ulimalizika bila kuibua tuhuma zozote.

Muktadha Mpana: Wimbi la Chuki Dhidi ya Uislamu

Hatua ya Abbott inakuja katika mazingira ambayo chuki dhidi ya Uislamu inazidi kuongezeka miongoni mwa sehemu ya wanaharakati wa mrengo wa kulia wenye misimamo mikali nchini Marekani, ambapo siasa za kuwatisha Waislamu zinatumiwa kama nyenzo ya kujipatia uungwaji mkono wa kisiasa.