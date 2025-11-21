Urusi Inapanga Kuanzisha Kambi 9 za Kijeshi Katika Eneo la Kusini mwa Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Urusi inajitahidi kuimarisha uwepo wake nchini Syria na inapanga kuanzisha baadhi ya vituo vipya vya kijeshi kusini mwa nchi hiyo, zaidi ya kambi yake ya pwani ya Hmeimim iliyoko mjini Jableh.

Kulingana na gazeti la The Cradle, vyanzo vya habari vimesema kuwa tume ya ngazi ya juu kutoka Urusi ilisafiri mkoani Quneitra tarehe 17 Novemba; safari hiyo inaashiria tamaa ya Moscow kuongeza uwepo wa kijeshi katika eneo nyeti lililo jirani na Golan lililokaliwa na Israel.

Tofauti na baadhi ya uvumi kuhusu ushirikiano wa pande tatu au nafasi ya Uturuki katika kurekebisha uwepo wa kijeshi kusini mwa Syria, vyanzo vimesisitiza kuwa hakuna afisa wa Uturuki aliyekuwapo katika tume hiyo. Kutokuwepo kwake kunadhihirisha kuwa Urusi imeamua kusimamia masuala ya kusini mwa Syria kupitia njia za moja kwa moja kati ya Damascus na Moscow pekee.

Tume hiyo ilitembelea baadhi ya vituo vya kijeshi ambavyo Urusi ilikuwepo ndani yake mwaka 2018 kwa ushirikiano na serikali ya Bashar Assad, lakini ikapunguza uwepo wake Quneitra baada ya kushuka kwa serikali hiyo. Miongoni mwa maeneo muhimu yaliyotembelewa ni Talal al-Hamar, eneo nyeti sana kwa kuwa karibu na mstari wa mapumziko wa 1973 na umuhimu wake katika kufuatilia harakati za wanajeshi wa Israel katika Golan lililokaliwa.

Vituo vipya 9 kusini mwa Syria

Kulingana na taarifa za gazeti hilo, kamandi ya Urusi imeamua kurejesha uwepo wa wanajeshi wake katika vituo 9 vya kijeshi kusini mwa Syria, hasa katika maeneo tofauti ya Quneitra na Daraa. Vituo hivi ni vile vilivyokuwa wanajeshi wa Urusi waliviondoka baada ya kushuka kwa serikali ya Bashar Assad.

Hatua hii ni sehemu ya mkakati mpya wa Moscow wa kurekebisha uwepo wake wa kijeshi kwenye mpaka wa kusini mwa Syria na kuzuia mapengo ya kiusalama, ambayo yanaweza kutumika na wachezaji wa ndani au kikanda.

Vyanzo vimesema kuwa baada ya kumaliza ziara, Urusi imehifadhi kituo kimoja cha kudumu cha kijumlisho (logistics) Quneitra ili kutathmini mahitaji ya kiufundi na uhandisi na kuandaa ripoti za kina kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa kurekebisha vituo, ikiwemo ujenzi upya wa miundombinu, mistari ya usambazaji, na maandalizi ya kambi hizi kwa ajili ya kutumika hivi karibuni.

Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa hatua ya kurekebisha uwepo wa wanajeshi wa Urusi kusini mwa Syria itaanza katika wiki zijazo, na Moscow itafungua baadhi ya vituo vyake vya kijeshi hatua kwa hatua kabla ya mwisho wa mwaka.

Mabadiliko haya yanatokea baada ya mfululizo wa mazungumzo kati ya utawala wa Golan na serikali ya Urusi, matukio ya hivi karibuni ikiwa ni ziara ya tume ya ngazi ya juu ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi huko Damascus.

Aidha, mabadiliko haya yalitokea sambamba na mazungumzo ya simu kati ya Vladimir Putin, Rais wa Urusi, na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa serikali ya Kizayuni ya Israel; mazungumzo hayo yalifanyika baada ya ziara ya Ahmed al-Shar’a, anayejulikana kama Abu Muhammad al-Jolani, kiongozi wa muda wa Syria, huko Moscow, ambapo mada kuu ilikuwa kusini mwa Syria.

Urusi katika miaka ya hivi karibuni imeonyesha umuhimu mkubwa wa kuimarisha kambi zake za pwani za Tartus na uwanja wa ndege wa Hmeimim, ambao una nafasi muhimu katika kuonyesha nguvu za Urusi katika Bahari ya Mediterania na kuelekeza uwepo wake kuelekea Afrika.