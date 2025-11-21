Kutua kwa Ndege ya Elfu Moja Iliyobeba Silaha katika Uwanja wa Ndege wa Ben-Gurion huko Tel Aviv

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Wizara ya Ulinzi ya Israel imetangaza kuwa ndege ya elfu ya kwanza ya daraja la anga, lililozinduliwa tangu kuanza kwa mashambulio dhidi ya Gaza, imetua katika uwanja wa ndege wa Ben-Gurion karibu na Tel Aviv; operesheni hii imeelezwa kama uhamisho mkubwa zaidi wa silaha na vifaa angani katika historia ya Israel.

Wizara hiyo katika taarifa yake imesema kuwa ndege hiyo, inayomilikiwa na kampuni ya Challenge Israel, imeleta idadi kubwa ya vifaa vya kijeshi kwenye uwanja wa ndege wa Ben-Gurion.

Taarifa hiyo ilitoa tu maelezo ya jumla kuhusu wingi wa mizigo, bila kufafanua aina za silaha au wasambazaji wake; ingawa ilitaja jukumu la kamati za ununuzi za Wizara ya Ulinzi ya Israel nchini Marekani na Ujerumani.

Taarifa hiyo iliongeza kuwa Wizara ya Ulinzi ya Israel tangu kuanza kwa vita vya Gaza inasimamia operesheni ya kiulaya ya usambazaji (logistics) inayolenga kutoa msaada kamili kwa mahitaji ya sasa na yajayo ya Jeshi la Israel; operesheni ambayo, kwa mujibu wa wizara hiyo, haijawahi kufanyika tangu kuanzishwa kwa Israel.

Kulingana na wizara, hadi sasa zaidi ya tani 120,000 za vifaa vya kijeshi, risasi, silaha, vifaa vya kinga na ulinzi vimepelekwa Israel kupitia ndege elfu moja na mizigo ya baharini takriban 150.

Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa vifaa vilijumuisha risasi za kisasa, silaha, magari ya kijeshi yenye zana za kinga, vifaa vya matibabu, mifumo ya mawasiliano na vifaa vya kinga binafsi. Daraja la anga na la baharini lina jukumu muhimu katika kuendelea kwa shughuli za vyombo vya usalama vya Israel, kurekebisha akiba za kimkakati na kutoa msaada wa haraka kwa vitengo vya kijeshi vya Israel katika nyanja mbalimbali.

Sehemu kubwa ya uingizaji silaha wa Israel katika kipindi cha vita, kulingana na takwimu zilizotolewa katika miaka miwili iliyopita, ilitolewa na Marekani na nchi za Ulaya, hususan Ujerumani.