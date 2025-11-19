Mazishi ya Mashahidi 300 Wasiojulikana Kufanyika Siku ya Kumbukumbu ya Shahada ya Bi.Fatima(sa); Dalili ya Umoja wa Kitaifa Baada ya Vita vya Siku 12

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kamanda Hassanzadeh, akizungumza katika kikao cha waandishi wa habari kilichofanyika Jumatano asubuhi katika Makumbusho ya Mapinduzi ya Kiislamu na Vita vya Kulinda Ukombozi, alitoa salamu za rambirambi kwa mnasaba wa shahada ya Bibi Fatima Zahra (a.s) na kuadhimisha “Siku ya Kitaifa ya Shahidi Asiyejulikana”.

Amesema kuwa miaka mingi siku hii imekuwa ikitumika kuwakumbuka mashahidi wasiojulikana, na mwaka huu, sambamba na kuingia kwa Daku za Fatima (Fatimiyya), harakati za mapokezi ya miili ya mashahidi hao zimeipamba nchi nzima kwa hali ya kiroho na heshima kubwa.

Ushindi na Ushujaa Baada ya Vita vya Siku 12

Ameeleza kuwa mazishi ya mwaka huu yanafanyika wakati taifa la Iran limetoka katika kile alichokiita “Difa’-e-Moghaddas ya Pili: Vita vya Siku 12”.

Amesema roho ya jihadi, kujitolea, ujasiri na msimamo wa vijana wa leo katika vita hivi ilithibitisha kuwa kizazi kipya kina ari na ujasiri sawa na kizazi cha kwanza cha Mapinduzi ya Kiislamu.

“Adui alitaka kuonyesha kuwa vijana wa leo hawasimami kama vijana wa mwanzoni mwa mapinduzi, lakini dunia ilishuhudia kinyume chake,” alisema.

Aidha, alibainisha kuwa baada ya miaka 47 tangu ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu na zaidi ya miongo minne tangia Vita vya Kulinda Ukombozi, wananchi bado wanasimama imara kulinda utambulisho, ardhi na mapinduzi yao.

Mazishi Makubwa ya Kitaifa

Kamanda Hassanzadeh amesema kuwa mazishi haya makubwa ya mashahidi wasiojulikana ni ujumbe wa wazi wa mshikamano wa kudumu wa taifa.

Amesema mashahidi hawa wana jukumu muhimu la kuuhifadhi hai ujumbe wa kujitolea, jihadi na kusimama kidete katika jamii, na wananchi kila mwaka wanaonyesha jinsi wanavyowakaribisha kwa heshima na taadhima.

Amefafanua kuwa katika mazishi ya mwaka huu, familia za mashahidi, mashahidi wa ulinzi wa taifa, mashahidi wasomi, mashahidi wa vita vya Siku 12, walimu, wanafunzi, wanachuo na wananchi wa kada mbalimbali watahudhuria kwa wingi.

Maandalizi ya Kiufundi na Kiutumishi

Amesema maandalizi yote ya usalama, usafiri, afya, huduma na mapokezi yamekamilishwa kwa ushirikiano wa:

Manispaa ya Tehran

Shirika la Metro

Mabasi ya Umma

Huduma za Teksi

Mawakibu za wananchi

Aidha, usiku wa kumbukumbu ya shahada ya Bibi Fatima (a.s), kikao cha kuaga mashahidi kitaandaliwa katika Makumbusho ya Mapinduzi na Vita vya Kulinda Ukombozi kikijumuisha ibada na ratiba maalumu za kiroho.

Ujumbe wa Ushindi kwa Marafiki na Waadui

Kamanda huyo alisisitiza kuwa vita vya Siku 12 vilidhihirisha tena umoja wa kitaifa.

Amesema ujumbe wa matukio haya ni wawili:

Kwa wananchi wa Iran: kwamba bado wamesimama imara katika ahadi yao kwa Mwenyezi Mungu, kwa mashahidi na kwa uongozi wa nchi. Kwa maadui: kwamba kila mara wanapojaribu kuivamia Iran, wananchi ndio wanaotoa jibu la mwisho kwa nguvu na uthabiti, na katika vita hivi adui alishindwa kufikia malengo yake na kulazimika kukubali usitishaji mapigano kwa kuomba.

Maendeleo ya Iran

Amesema licha ya njama za kuzuia maendeleo, Iran leo iko miongoni mwa mataifa 10 bora duniani katika nyanja:

Sayansi

Ulinzi

Teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani

Tiba

Teknolojia ya nanos

Drones

Makombora

Na maendeleo haya yanawatia wasiwasi walioizoea dunia.

Mtazamo Kuhusu Gaza

Katika hitimisho lake, Kamanda Hassanzadeh amegusia hali ya Gaza na kusema kuwa: Licha ya kutangazwa kwa usitishaji mapigano, utawala wa Kizayuni unaendelea na jinai zake.

Hata hivyo, wananchi wa Gaza, licha ya hali zao za kudhulumiwa, wameweza kuushinda utawala huo na kuifanya nguvu ya mapinduzi ya wananchi kuwa dhahiri.

Ameonyesha matumaini kuwa ushindi wa mwisho wa wananchi wa Gaza na muqawama utaonekana karibuni.