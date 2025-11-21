Barua za Nahjul Balagha - Barua ya 32 | Mbinu za Muawiya, Njia ya Vyombo vya Habari vya Kigeni vya Leo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Barua ya 31 ya Nahjul Balagha ni sehemu ya barua ya Amirul Momineen (a.s) kwa Muawiya, ambapo ameonesha matokeo ya juhudi zake za kupotosha jamii ya Waislamu, pamoja na ushauri kwa Muawiya kuepuka vitendo hivi.

Ingawa kutoa ushauri wa maadili kwa Muawiya na Imam Ali (a.s) inaonekana kidogo ya ajabu, hasa kwa kuwa Imam alikuwa na uelewa mzuri wa zamani, sasa na baadaye wa Muawiya, lakini katika sehemu ya mwanzo ya barua, ambayo haikutajwa katika Nahjul Balagha, Imam Ali (a.s) ameeleza sababu za ushauri huu wa maadili kwa maneno haya:

“Nakushauri kwa uelewa niliokuwa nao kabla; ingawa yale ninayojua kuhusu wewe yatatimia kwa hakika [na hutakubali ukweli], lakini nifanyeje huku Allah amemchukua mungu wa wenye maarifa kuhakikisha uaminifu na kuwaasa waongofu na wapotevu kwa ushauri.”

Katika sehemu ya pili ya barua hii, iliyochaguliwa na Sayyid Razi katika Nahjul Balagha, Imam Ali (a.s) anaonesha matokeo ya juhudi za Muawiya kwa maneno haya:

«وَأَرْدَیْتَ جِیلاً مِنَ النَّاسِ کَثِیراً؛ خَدَعْتَهُمْ بِغَیِّکَ، وَ أَلْقَیْتَهُمْ فِی مَوْجِ بَحْرِکَ، تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ، وَتَتَلاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ، فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ»



“Uliwaharibu wengi wa watu, ukawadanganya kwa kupoteza kwako, ukawaingiza katika mawimbi ya bahari yako; giza lilivafunika na mawimbi ya shaka yalitafukia, nao wakatoka kwenye haki yao.”

Leo, vyombo vya habari vya adui vinatumia mbinu mbalimbali kufanikisha malengo kama vile: kupotosha watu, kuingiza katika “mawimbi ya fitna”, kuweka watu katika “giza la ujinga” na kueneza shaka mbalimbali za kidini, kisiasa na kiuchumi ili watu waondoke kwenye haki. Juhudi hizi katika zama za kisasa ni kubwa kiasi kwamba hakuna haja ya kutoa mifano; kila mtu kwa uchunguzi mdogo anaweza kupata mifano mingi.

Imam Ali (a.s) katika barua hii pia anataja kundi la watu ambao, ingawa mwanzoni waliungana na Muawiya kwa sababu ya juhudi hizi, shaka na giza, hatimaye walipata haki:

«إِلاَّ مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ، فَإِنَّهُمْ فَارَقُوکَ بَعْدَ مَعْرِفَتِکَ، وَ هَرَبُوا إِلَی اللهِ مِنْ مُوَازَرَتِکَ.»



“Ikiwa si wale wa Ahlul Basair (wa wenye ufahamu), kwani baada ya kukujua walikuachia na walikimbilia Allah kutoka katika kushirikiana nawe.”

Kundi hili, kwa mujibu wa Imam Ali (a.s), limeainishwa kama أهل البصائر – watu wenye ufahamu.

Katika khutbah ya 55 ya Nahjul Balagha, kabla ya Vita vya Siffin, Imam Ali (a.s) aliashiria kuwa wacha waangalie kabla ya kupiga vita, akitilia shaka baadhi ya watu, na baadhi ya wahakiki wameeleza kuwa watu kama binamu wa Amr al-Aas, Abdullah ibn Umar Ansi na mpwa wa Sharhabil walikuwa wanajeshi wa Muawiya, lakini walijiunga na Imam Ali (a.s) katika vita vya Siffin.

Hivi sasa pia, watu na makundi mengi waliokuwa chini ya ushawishi wa vyombo vya habari vya adui, kwa masuala kama dini, Shia, dhuluma za Wapalestina au Jukwaa la Upinzani, baada ya kujifunza misingi ya kiimani na kuchunguza masuala ya kisiasa kwa makini, wamepata njia ya haki na kuunga mkono haki. Mfano mdogo wa hili unaweza kuonekana katika kuenea kwa imani za kidini katika nchi za Ulaya au maandamano ya maelfu ya raia wa Magharibi kulinda wanyonge wa Palestina.