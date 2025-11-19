Majigambo ya Netanyahu: Tumeipiga Mhimili wa Iran kutoka Pande Zote

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Sputnik, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, alisema: “Tumeishambulia Iran, na mkono wetu bado uko wazi kwa mashambulizi zaidi.”

Aliendelea kudai: “Katika miaka miwili iliyopita, tumeipiga mhimili wa Iran kutoka pande zote, na kazi yetu bado haijakamilika, hatua zaidi zinahitajika.”

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni mwenye siasa za kivita alieleza: “Israel imeazimia kuendeleza vita katika pande zote.”

Netanyahu alitoa maoni yake juu ya kupitishwa kwa azimio lililopendekezwa na Marekani kuhusu hali ya Ukanda wa Gaza na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kusisitiza kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amefanya juhudi kubwa katika suala hili.

Aliendelea kutoa wito wa kulinyang'anya silaha Hamas na kukomesha uwepo wake katika Ukanda wa Gaza, akidai: “Tunawanyooshea mkono wa amani majirani zetu ambao wako tayari kurejesha uhusiano wa kawaida na sisi, na tunawaalika wajiunge nasi katika kuwafukuza Hamas na wafuasi wake kutoka eneo hilo.”