Putin: Ushirikiano wa Urusi na China Haupingani na Upande Wowote wa Tatu

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Waziri Mkuu wa China, Li Qiang, alikutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Urusi, Vladimir Putin, huko Kremlin.

Rais wa Urusi, katika mazungumzo na Waziri Mkuu wa China, alitangaza: "Ushirikiano kati ya nchi mbili, Urusi na China, ndani ya mfumo wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) unasaidia kubadilisha shirika hili kuwa mojawapo ya nguzo za utaratibu wa ulimwengu wa pande nyingi."

Kisha Vladimir Putin aliongeza: "Mahusiano kati ya Urusi na China yako katika kipindi chake bora zaidi kihistoria. Ushirikiano kati ya Urusi na China hauendi kinyume na upande wowote wa tatu."